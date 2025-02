Stars Jason Kelce: Hat der Ruhm sein Verhältnis zu Bruder Travis Kelce verändert?

Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2025

Der Ex-Footballspieler findet nicht, dass er und sein jüngerer Bruder heute anders miteinander umgehen als früher.

Jason Kelce betont, dass sich seine Beziehung zu seinem Bruder Travis Kelce trotz ihres Ruhms „immer noch gleich anfühlt“.

Der 37-jährige Ex-Footballspieler gibt zu, dass sowohl er als auch sein jüngerer Bruder – der für die Kansas City Chiefs spielt – im Moment „eine Menge Erfolg“ haben. Trotzdem hätten sich die Geschwister nicht verändert.

„Ich weiß nicht, es fühlt sich immer noch gleich an“, erklärt Jason gegenüber ‚People‘. „Ich meine, wir haben beide eine Menge Erfolg. Es macht Spaß, Travis dabei zuzusehen, wie er sich immer weiter verbessert.“ Beim Super Bowl in New Orleans hatte Travis am Sonntag (9. Februar) allerdings das Nachsehen: Sein Team verlor gegen die deutlich überlegenen Philadelphia Eagles.

Seit 2023 ist der Tight End mit Pop-Superstar Taylor Swift zusammen, was ihn und den Rest seiner Familie ins Rampenlicht katapultiert hat. Aber Jason betont, dass die Brüder einfach versuchen, alles gemeinsam zu durchzustehen. „Wir erinnern uns an Zeiten, in denen die Dinge nicht so gut liefen, und wir waren immer füreinander da“, fügt er hinzu.

Der ehemalige Philadelphia Eagles-Spieler wird oft für seine „bodenständige“ Art gelobt und führt dies auf sein Aufwachsen in einem Arbeiterviertel in Cleveland Heights im US-Bundesstaat Ohio zurück. „Ich denke, dass man einfach versucht, nett zu sein, die Leute freundlich zu behandeln und Spaß zu haben. Ich glaube, von Ohio aus ist es schwer, nicht so zu sein“, sagt der Podcaster. „Wenn man aus einer Gegend kommt, die auf dem Rücken vieler Arbeiterfamilien und Einzelpersonen entstanden ist, dann ist das einfach das Temperament, zu dem die Menschen neigen.“