Lange Tradition Jason Momoa braucht Barbra Streisand an Weihnachten

Jason Momoa holt bald wieder das Weihnachtsalbum von Barbra Streisand raus. (mia/spot)

SpotOn News | 24.11.2024, 18:01 Uhr

Jason Momoa und seine Mutter haben seit seiner Kindheit eine Tradition. "Weihnachten ist erst, wenn Barbra Streisand es singt!", verriet der Schauspieler in einem Interview. Was auch nicht fehlen darf, sind Schnee und die Kinder.

Jason Momoa (45) weiß genau, welchen Knopf er drücken muss, um sofort in Weihnachtsstimmung zu kommen. In einem "People"-Interview verriet er, was es dazu braucht: Musik von Barbra Streisand (82).

Dabei geht der "Game of Thrones"-Schauspieler offenbar auch keine Kompromisse ein. "Jedes Jahr beginnt Weihnachten erst, wenn Barbra es singt", so Momoa. Und stellt klar: "Ich bin ein riesiger Fan." Die Tradition, das "Christmas Album" von 1967 jedes Jahr zu Weihnachten zu hören, startete schon seine eigene Mutter. "Meine Mutter hat mir immer das Weihnachtsalbum von Barbra Streisand vorgespielt, und das habe ich immer wieder gehört", so Momoa. "Das ist unser Ding, ich und meine Mutter."

Weihnachten mit Mama, den Kindern und deren Freunden

Mama Momoa wird dieses Jahr voraussichtlich auch Weihnachten mit ihrem Sohn und ihren Enkelkindern verbringen können. Auf die Feiertage angesprochen, berichtet der Schauspieler von seinen Plänen: "Ich fahre mit meiner Mutter und meinen Kindern und einigen ihrer Freunde nach Montana. Wir werden Motorschlitten fahren", erzählt der zweifache Vater. "Mein Sohn hat es schon ziemlich gut drauf, also werde ich meiner Tochter noch ein bisschen mehr beibringen." Sein Sohn Nakoa-Wolf (15) und Tochter Lola (17) stammen aus der Ehe mit seiner Ex-Frau Lisa Bonet (57).

Der Schnee ist Momoa generell sehr wichtig zu Weihnachten: "Ich freue mich schon darauf, im Schnee zu spielen", sagt er. "Ich werde ein paar Schneebälle werfen und ein bisschen Snowboarden." Auch wenn er aus dem warmen Hawaii stammt, liebt er das kalte Weiß zu Weihnachten und stellt klar: "Ich brauche Schnee, man!"