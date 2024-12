Film Jason Momoa übernimmt eine Rolle in Supergirl

Jason Momoa Slumberland premiere November 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2024, 11:00 Uhr

Der 45-jährige Schauspieler wird als Lobo in ‚Supergirl: Woman of Tomorrow‘ zu sehen sein.

Jason Momoa wird in ‚Supergirl: Woman of Tomorrow‘ den Charakter Lobo verkörpern.

Der 45-jährige Schauspieler, der für das ‚DC Extended Universe‘ bereits als Aquaman vor der Kamera stand, wird in dem neuen Film den Alien-Kopfgeldjäger spielen. Jason hatte in der Vergangenheit des Öfteren betont, dass er liebend gerne die Rolle des Lobo übernehmen würde. Während einer Pressetour für ‚Aquaman: The Lost Kingdom‘ erklärte er: „Also Lobo war… ich sammle Comics, aktuell nicht mehr so viel, aber er war immer mein Liebling und ich wollte Lobo immer schon spielen. Denn ich denke mir ‚Hallo? Das ist die perfekte Rolle.‘ Ich meine, hör zu, wenn sie mich anrufen und fragen, ob ich ihn spielen will, ist das ein ‚Verdammt nochmal ja!‘ Ich habe keinen Anruf erhalten, also will ich keine Fake News verbreiten. Aber wenn sie mich anrufen und fragen, ob ich ihn spielen will, oder ob ich vorsprechen will, dann bin ich dabei.“

Der Hollywoodstar bestätigte seine Teilnahme an dem Projekt jetzt selbst offiziell, indem er sein eigenes Zitat auf Instagram veröffentlichte. Dazu schrieb er: „Sie haben angerufen.“