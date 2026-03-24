Film Jason Stathams ‚The Beekeeper‘-Fortsetzung erscheint im Januar 2027

Jason Statham - Shelter UK Premiere - London - 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 14:00 Uhr

Nach dem großen Erfolg des ersten Films dürfen sich die Fans auf das Sequel freuen.

Jason Stathams Film ‚The Beekeeper 2‘ soll im Januar 2027 in die Kinos kommen.

Der 58-jährige Action-Star kehrt in dem Sequel des Spionage-Thrillers zurück. Die Fortsetzung hat sich einen wichtigen europäischen Vertriebsdeal gesichert: Leonine Studios erwarb die Rechte am Film vor der geplanten Kinopremiere. Der deutsche Independent-Distributor bringt die von Miramax produzierte Fortsetzung am 14. Januar 2027 in die Kinos in ganz Deutschland. Der Deal umfasst den deutschsprachigen Raum, jedoch ohne die Pay-1-Verfügbarkeit auf Prime Video.

Jason Statham schlüpft erneut in die Rolle des Adam Clay, nachdem der Originalfilm von 2024 – den Leonine Studios damals ebenfalls lokal vertrieb – großen Erfolg hatte. Der erste Teil startete an der Spitze der deutschen Kinocharts, zog über 800.000 Besucher an und erzielte mehr als eine Million digitale Verkäufe, womit er der erfolgreichste TVOD-Titel (transaktionsbasiertes Video-on-Demand) des Jahres in Deutschland wurde. Weltweit spielte der Film 162,6 Millionen US-Dollar ein. Auf ‚Rotten Tomatoes‘ erhielt er eine Bewertung von 92 Prozent.

Die Fortsetzung wird von Miramax produziert und finanziert, während Amazon MGM Studios den Vertrieb außerhalb des deutschsprachigen Raums übernimmt. Regie führt Timo Tjahjanto, bekannt für ‚The Night Comes For Us‘ und ‚Nobody 2‘. Das Drehbuch stammt von Kurt Wimmer, der auch das Original schrieb. Produziert wird die Fortsetzung von Stathams Firma Punch Palace Productions zusammen mit Chris Longs Longshot Productions und Wimmer.

Die Besetzung umfasst unter anderem Filmstar Jeremy Irons. Emmy Raver-Lampman spielt die FBI-Agentin Verona Parker, während Bobby Naderi Matt Wiley verkörpert. Jemma Redgrave schlüpft in die Rolle der US-Präsidentin Jessica Danforth. Neue Darsteller der Reihe sind Yara Shahidi, bekannt aus ‚Black-ish‘ und ‚Grown-ish‘, sowie Pom Klementieff, bekannt für Rollen in ‚Guardians of the Galaxy‘ und ‚Mission: Impossible – Dead Reckoning‘. Auch Wrestler Adam Copeland (‚Percy Jackson: Die Serie‘) ist Teil von ‚The Beekeeper 2‘.