Stars Nicole Kidman: Prägende Nacht in Venedig

Nicole Kidman attends Apple's 'Margo's Got Money Troubles' premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 09:00 Uhr

Nicole Kidman hat den Moment beschrieben, als sie kurz vor der Entgegennahme einer bedeutenden Auszeichnung vom Tod ihrer Mutter erfuhr – sie sagte, diese Erfahrung habe sie „völlig erschüttert“.

Die 58-Jährige sprach am Wochenende bei der vom History Channel organisierten Live-Vortragsreihe ‚HISTORYTalks 2026‘ und blickte auf den Abend im September 2024 zurück, als sie für ihre Rolle in ‚Babygirl‘ bei den Filmfestspielen von Venedig als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde.

Kurz bevor sie auf die Bühne gehen sollte, erfuhr Kidman, dass ihre Mutter, Janelle Kidman, im Alter von 84 Jahren verstorben war. Die Schauspielerin, die mit dem Musiker Keith Urban (58) die Töchter Sunday Rose Urban (17) und Faith Margaret Urban (15) hat, beschrieb, wie sie allein in ihr Zimmer in Venedig zurückkehrte, während sie versuchte, die Nachricht zu verarbeiten. „Ich hatte bei den Filmfestspielen von Venedig den Preis als beste Schauspielerin gewonnen. Das scheint ein immer wiederkehrendes Thema in meinem Leben zu sein. Ich wollte gerade auf die Bühne gehen, als ich erfuhr, dass meine Mutter gestorben war. Ich ging sofort zurück in mein Zimmer in Venedig, legte mich ins Bett und war völlig am Boden zerstört“, so Kidman.

Ihre Mutter sei „ein so großer Teil meiner Existenz“ gewesen, und der Gedanke, in dem Moment bei der Preisverleihung zu sein, als sie von ihrem Tod erfuhr, sei „qualvoll“ gewesen. Die Oscar-Preisträgerin schilderte, wie sie zunächst versuchte, Venedig zu verlassen, diesen Plan jedoch schließlich aufgab. Sie erinnerte sich: „Ich sehe mich noch, wie ich mitten in der Nacht in ein Boot auf dem Kanal steige und verzweifelt versuche, den Weg zum Flughafen zu finden. Doch dann kehrte ich um und sagte mir: ‚Ich schaffe das einfach nicht.‘ Also ging ich zurück ins Bett. Ich war allein – mein Mann war nicht da, meine Kinder auch nicht.“

Dabei war sie ursprünglich nach Venedig gereist, um einen Preis entgegenzunehmen – ein Anlass, der eigentlich von Freude hätte erfüllt sein sollen. Doch stattdessen nahm alles eine andere Wendung.