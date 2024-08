Stars Jeff Goldblum: Er half mittellosen Schauspielerin mit TV-Rollen

Jeff Goldblum attends the BAFTA Television Awards 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2024, 08:00 Uhr

Jeff Goldblum half einer Gruppe von Schauspielern, indem er sie für ‚Jimmy Kimmel Live!‘ engagierte.

Der ‚Jurassic Park‘-Star moderierte die Show diese Woche als Gast und während der Folge am Donnerstagabend (15. August) half er einigen bisher wenig erfolgreichen Schauspielern, indem er ihnen Jobs gab, um ihnen das Geld und die Arbeitsstunden zu geben, die sie brauchten, um sich für ihre gewerkschaftliche Krankenversicherung der SAG-AFTRA zu qualifizieren. Diese Schauspieler kamen dann alle nacheinander auf die Bühne und zeigten ihre Nachahmungen von dem Filmstar.

Jeff erklärte über den Plan: „Du denkst vielleicht, ein professioneller Schauspieler zu sein ist sowohl einfach als auch glamourös. Für manche ist es das auch, aber die überwiegende Mehrheit der Schauspieler sind Menschen aus der Arbeiterklasse, die nur versuchen, über die Runden zu kommen. Sie müssen tatsächlich jedes Jahr einen bestimmten Geldbetrag verdienen, nur um sich für eine Krankenversicherung durch die Screen Actors Guild zu qualifizieren, und das ist keine leichte Sache.“ Manchmal könne ein Schauspieler so nah an dieser Einkommensschwelle sein, dass er nur noch eine kleine Rolle bekommen müsse, um sich zu qualifizieren. „Heute Abend werde ich also ein paar Schauspielern helfen, die sich in genau dieser Situation befinden, indem ich sie in einer Rolle in der Serie besetze. Tatsächlich habe ich sie alle in die gleiche Rolle gecastet.“

Dann stellte er eine Reihe von Schauspielern vor, die Impressionen des Moderators machten. Sie erzählten Jeff, dass sie planten, ihren Versicherungsschutz zu nutzen, um Hilfe zu erhalten, einschließlich Zahnbehandlungen, einer Untersuchung bei einem Dermatologen und einem Termin beim Podologen. Kerry Washington gelang ein ähnlicher Stunt im Jahr 2022, als sie die Show als Gastmoderatorin moderierte und Schauspieler engagierte, die in die Show kamen und einen Spruch lieferten, der ihnen half, sich für ihren Versicherungsschutz zu qualifizieren. Während ihres Auftritts in der Show erklärte Kerry: „Die Schauspielerei ist einer dieser Jobs, die sehr, sehr glamourös erscheinen. Manchmal ist es das. Aber in der Realität kann es auch sehr hart sein.“