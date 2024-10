Stars Jelly Roll: Er geht seit 25 Jahren zu den Anonymen Alkoholikern

Bang Showbiz | 12.10.2024, 12:35 Uhr

Jelly Roll nahm im Alter von 14 Jahren zum ersten Mal an gerichtlich angeordneten AA-Treffen teil. Der 39-jährige Sänger hat jetzt offen über seine Erfahrungen bei den „Anonymen Alkoholikern oder Anonymen Drogenabhängigen“ gesprochen, die ihn zu seinem Song ‚I Am Not Okay‘ vom neuen Album ‚Beautifully Broken‘ inspirierten. Er erinnert sich auch an den „Trost“, den er während seiner Zeit bei der Selbsthilfegruppe gefunden hat.

Der Rapper sagte der Moderatorin Ania Hammar während der ‚The Highway‘-Show von SiriusXM: „Oh Gott. Ich erinnere mich nicht mehr genau an mein erstes richtiges Treffen, weil ich mit 14 Jahren gerichtlich dazu verurteilt wurde, also erinnere ich mich nicht so gut daran, wie ich sollte. Aber ich erinnere mich definitiv an das erste Mal, als ich in diesen Räumen Trost fand, oder an das erste Mal, dass ich irgendwie mit dem Konzept vertraut gemacht wurde. Und wie viel Zeug ich aus diesen Räumen mitgenommen habe.“ Er verriet auch, dass er „noch nie inspirierter war“, als in den Momenten, wenn er ein Treffen der Anonymen Alkoholiker verließ. Er fuhr fort: „Ich denke, jeder sollte eine Erfahrung machen, wenn man noch nie in seinem Leben getrunken hat. Ich denke immer noch, dass es etwas davon gibt, das darin besteht, dass die guten wie gutes Theater sind. Sie werden dich dazu bringen, zuzuhören, du wirst lernen, du wirst lachen und du wirst weinen.“

Der Musiker verriet auch, dass er seine Herangehensweise an die Veröffentlichung von Musik geändert habe und nur noch Songs teilen möchte, „die einen Zweck haben“. Er sagte: „Ich bin auf der Suche nach Songs, die einen Zweck haben. Wenn ich einen Song unter dem Namen Jelly Roll herausbringe, denke ich mir: Warum? Denn zum ersten Mal in meinem Leben hat es nichts mit einer finanziellen Entscheidung zu tun. Ich bin weit darüber hinaus, irgendetwas für Geld zu veröffentlichen. Jetzt geht es also wirklich um das Warum.“