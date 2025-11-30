Film Jenna Ortega: KI hat ‚keine Seele‘

Jenna Ortega - Beetlejuice Beetlejuice UK premiere - August 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.11.2025, 11:50 Uhr

Die 'Wednesday'-Darstellerin teilt ihre ehrliche Meinung zum Thema künstliche Intelligenz.

Jenna Ortega ist der Meinung, dass KI im Filmgeschäft nichts verloren hat.

Der ‚Wednesday‘-Star nahm kürzlich an einer Diskussionsrunde über die umstrittene Technologie teil und gab zu, dass es sich anfühle, als hätte sich eine „Büchse der Pandora“ geöffnet. Die 23-Jährige glaubt, dass das Publikum früher oder später genug von KI haben wird, da diese nicht in der Lage sei, echte menschliche Qualitäten einzufangen.

Laut ‚Deadline‘ sagte sie während der Jury-Pressekonferenz beim Marrakech Film Festival: „Im Menschsein liegt wirklich ein besonderer Zauber … Wir Menschen haben – wenn man die Geschichte betrachtet – die Tendenz, immer alles zu weit zu treiben.“ Es sei sehr leicht, Angst zu bekommen. „Ich weiß, dass ich es tue, in Zeiten wie diesen voller Unsicherheit. Und es fühlt sich ein bisschen so an, als hätten wir eine Büchse der Pandora geöffnet“, ergänzte Jenna.

Die Schauspielerin ist davon überzeugt, dass es bestimmte Dinge gibt, die KI nicht reproduzieren kann. „Ja, es gibt wunderschöne, schwierige Fehler, und ein Computer kann das nicht. Ein Computer hat keine Seele, und nichts davon könnten wir jemals nachempfinden oder damit in Resonanz gehen“, argumentierte sie.

Jenna, die bei dem Event als Jurymitglied diente, fügte hinzu: „Ich würde hoffen, dass wir an einen Punkt kommen, an dem KI und ein ständiger Blick auf den Bildschirm wie eine Art mentales Junkfood werden – und plötzlich wird uns allen schlecht, ohne zu wissen warum.“