Stars Jenna Ortega: Privates bleibt bei ihr privat

Jenna Ortega hat nicht vor, öffentlich über ihr Liebesleben zu sprechen.

Die 21-jährige Schauspielerin ist derzeit Single, aber Jenna betrachtet ihr Liebesleben als Privatangelegenheit. Selbst wenn sie einen Partner hätte, würde sie das der Öffentlichkeit nicht mitteilen wollen.

Im Gespräch mit dem ‚Vanity Fair‘-Magazin erklärte die brünette Schönheit: „Ich habe nicht vor, öffentlich über mein Liebesleben zu sprechen, denn das ist meins. Wenn man zu viel über das Privatleben einer Person weiß, dann schaut man sich Filme an und kann sie nur sehen. Es gibt nichts Schlimmeres.“ Trotzdem räumte Jenna ein, dass es derzeit nichts zu verbergen gebe. Die Schauspielerin, die nach dem Erfolg von ‚Wednesday‘ einen kometenhaften Aufstieg erlebte, sagte: „Ich lebe so ziemlich auf Tonbühnen, also ist es so selten, dass ich draußen bin und die Sonne sehe.“

Erst kürzlich verriet Jenna, dass sie Ähnlichkeiten zwischen ihrem realen Ich und ihrem ‚Wednesday‘-Charakter erkennen könne. Die Schauspielerin spielt Wednesday Addams in der Netflix-Serie und Jenna gab zu, einen ähnlichen Sinn für Humor wie ihre Leinwandfigur zu haben. Sie erzählte ‚People‘: „Die Leute sagen mir, dass ich wie sie aussehe, seit ich sechs Jahre alt bin. Und ich habe einen ziemlich schwarzen Sinn für Humor!“ Trotzdem musste Jenna einige Anpassungen vornehmen, um Wednesday spielen zu können. Sie sagte: „Ich musste die Dinge ein bisschen anders machen, was meine Körperlichkeit und die Art und Weise, wie ich mich verhalte, anging. Sie hat fast eine soziale Unbeholfenheit. Wenn sie also giftige, manipulative Dinge tut, weiß man, dass es nicht aus böswilliger Absicht passiert.“