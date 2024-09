Stars Jennie Garth: Sie bereut ‚90210‘-Remake

Jennie Garth - Famous - New York - August 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2024, 08:00 Uhr

Jennie Garth bereut es, am ‚90210‘-Reboot von The CW teilgenommen zu haben.

Die aktualisierte Version der Teenie-Show lief von 2008 bis 2013 und obwohl Garth an der Seite ihrer ursprünglichen Co-Stars Shannen Doherty und Tori Spelling mitspielte, wünscht sie sich jetzt, sie hätte nie mitgemacht.

Laut ‚People‘ sagte die 52-Jährige auf der 90s Con 2024: „Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Nichts für ungut. Der Produzent war mit einem Freund befreundet und ich erinnere mich, dass er in mein Wohnzimmer kam, sich mit mir hinsetzte und es als diese einmalige Chance bezeichnete. Er bat mich, es zu tun, und ich wusste damals nicht, wie ich nein sagen sollte. Aber die Leute waren sehr nett und ich wünsche ihnen alles Gute.“ Auch Gabrielle Carteris fügte hinzu: „Ich wollte es nie machen. Ich war so schockiert, dass sie eine neue Show machten. Ich fragte mich, ob sich die Leute so sehr sehnen, dass sie einfach versuchen werden, es immer wieder neu zu erfinden?“ Und auch Brian Austin Green sagte: „Überhaupt nichts für ungut, aber für mich haben wir zehn Jahre dieser Show gemacht und danach ist es für mich angeschlossen.“

Die meisten der ursprünglichen ‚Beverly Hills, 90210‘-Darsteller kamen jedoch 2019 für ein weiteres Revival wieder zusammen, nämlich das Fox-Format ‚BH90210‘, in dem sie gealterte Versionen ihrer selbst spielten. Ian Ziering sagte: „Ich war so ziemlich die einzige Person, die offen sagte, dass wir dem Publikum das geben sollten, was es will: Comfort food.“ Carteris sagte: „Es fühlte sich an, als würde sich der Kreis schließen, als Erwachsene zusammen zu sein, unsere Kinder zu haben und zusammenarbeiten zu können. Ich dachte, es war wahrscheinlich einer der beeindruckendsten Momente meines Lebens.“ Über die Wirkung der Originalserie sagte Green: „Die 90er Jahre waren eine andere Zeit: Es gab keine Möglichkeit, Fakten zu überprüfen. Niemand lief herum und filmte alles. Wir brachten ein Stück der Welt mit, das berühmt war und das noch niemand wirklich gesehen hatte. Da es keinen Zugang dazu gab, haben die Leute wirklich genossen, was wir gemacht haben. Ich hatte ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es dieses Mal die gleiche Wirkung haben würde wie damals.“