Stars Jennifer Aniston fühlt sich ‚verheiratet‘ mit ihren ‚Friends‘-Co-Stars

Jennifer Aniston Morning Show premiere September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2025, 18:00 Uhr

Jennifer Aniston fühlt sich „verheiratet“ mit Courteney Cox und Lisa Kudrow.

Das Schauspieltrio ist seit dem Ende ihrer Kult-Sitcom Friends im Jahr 2004 eng miteinander verbunden geblieben. Jennifer, die Berichten zufolge mit Hypnotiseur Jim Curtis zusammen ist und zuvor mit Brad Pitt sowie Justin Theroux verheiratet war, weiß, dass sie sich jederzeit auf ihre ehemaligen Co-Stars verlassen kann, wenn sie etwas dringend braucht. Jennifer sagte in der neuen Ausgabe des britischen Magazins ‚Harper’s Bazaar‘: „Ich weiß, dass ich, wenn ich irgendetwas brauche, einfach in unseren Gruppenchat schreiben könnte – und sie wären in zwei Sekunden für mich da. Es war, als hätten wir einander geheiratet – sie sind meine Familie. Manchmal liebt man es, seine Familie zu hassen, aber es ist auf jeden Fall eine lebenslange Bindung.“

Die 56-jährige Schauspielerin beschrieb ihre Zeit bei Friends als „pures Glück“ und glaubt, dass die Serie sie „vollständig zu der Person gemacht hat, die sie heute ist“. Sie sagte: „Es hat mich völlig geprägt. Es war pure Freude. Ich habe mich jeden Tag darauf gefreut. Ich konnte es kaum erwarten, zur Arbeit zu gehen. Ich konnte es kaum erwarten, diese Menschen zu sehen. Ich konnte es kaum erwarten, die Drehbücher zu lesen. Wir haben die Show jeden Freitagabend gedreht, und gleich nachdem wir fertig waren, lag schon das neue Drehbuch für Montagmorgen in unserer Garderobe. Ich war genauso gespannt darauf, was passieren würde, wie wahrscheinlich das Publikum selbst.“

‚Friends‘-Darsteller Matthew Perry starb 2023 an den Folgen eines versehentlichen Ertrinkens nach einer Ketamin-Überdosis. Jennifer fand die persönlichen Kämpfe ihres Freundes „herzzerreißend“, ist aber dankbar, dass er trotz allem Momente des Glücks erleben konnte. Sie sagte: „Es ist herzzerreißend, dass er so viele innere Dämonen hatte. Aber wow – für jemanden mit so viel innerem Chaos hat er wirklich viel gelacht, und das bedeutete ihm alles.“ Die ‚Morning Show‘-Schauspielerin betonte außerdem, dass Matthews Tod jede Hoffnung auf ein Friends-Remake endgültig beendet habe. Sie stellte klar: „Es wäre buchstäblich, physisch unmöglich.“