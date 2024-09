"Shōgun" räumt 18 Preise ab Jennifer Aniston überstrahlt alle bei den Emmy Awards

Jennifer Aniston war im schimmernden Perlenkleid der Hingucker des Abends. (ae/spot)

SpotOn News | 16.09.2024, 07:24 Uhr

Das Samurai-Epos "Shōgun" ist der große Gewinner der 76. Emmy Awards. Modisch erregte Jennifer Aniston die größte Aufmerksamkeit mit ihrem Glamour-Look von Oscar de la Renta.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr kam Hollywood am 15. September ins Peacock Theatre in Los Angeles, um die größten Stars des Fernsehens zu ehren. Die Serie "Shōgun" dominierte bei den 76. Emmy Awards mit 18 Siegen, und "The Bear: King of the Kitchen" holte elf Trophäen. Nachdem die Zeremonie 2023 wegen des Streiks der Drehbuchautoren auf Januar 2024 verschoben wurde, waren erst acht Monate zwischen den Events vergangen.

Wie schon Anfang des Jahres gewannen die "The Bear"-Schauspieler Jeremy Allen White (33) und Ebon Moss-Bachrach (47) erneut den Preis für den besten Hauptdarsteller und den besten Nebendarsteller in einer Komödie. Co-Star Liza Colón-Zayas (52) gewann ihren ersten Emmy als beste Nebendarstellerin. "Hacks"-Star Jean Smart (73) gewann den Preis für die beste Hauptdarstellerin in einer Komödie. Die größte Überraschung des Abends war, dass "Hacks" den Preis für die beste Komödie vor "The Bear" gewann, den viele als Favoriten betrachteten. Jodie Foster (61) konnte ihren ersten Emmy für ihre Rolle in "True Detective" entgegennehmen.

Figurbetont und schimmernd ist Trend

Viel beachtet sind natürlich auch bei den Emmys die Looks der Stars. Jennifer Aniston (55) kam als Letzte und glänzte in einem trägerlosen, perlenfarbenen Kleid von Oscar de la Renta, kombiniert mit einem Diamantarmband von Tiffany & Co.. Viele Gäste und Journalisten bescheinigten ihr, die bestgekleidete Frau des Abends gewesen zu sein. Das Kleid ist von Meerjungfrauen inspiriert und war durchgehend mit Perlen besetzt – verziert mit einem muschelförmigen Desing. Auch Selena Gomez (32) sorgte mit einem auffälligen schwarz-silbernen Ralph Lauren-Kleid mit überkreuztem Neckholder-Ausschnitt und silbernen Verzierungen für Glamour.

Sofía Vergara (52) betonte in einem figurbetonten, purpurfarbenen Kleid von Dolce & Gabbana ihre Figur. Das Kleid des "Modern Family"-Stars war mit Rüschen besetzt und hatte einen markanten Ausschnitt.

Dakota Fanning (30) schimmerte in ihrem trägerlosen, goldenen Kleid – das ebenfalls durchgehend mit zarten Perlen verziert war und einen gerüschten Ausschnitt hatte. Der ehemalige Kinderstar kombinierte das Kleid mit offenem und leicht gewelltem Haar und minimalem Schmuck. Reese Witherspoon (48) hatte sich für ein trägerlose schwarz-goldenes mit floralen Akzenten entschieden. Sie trug dazu eine auffällige Halskette, Ringe und zarte Ohrringe.