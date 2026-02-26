Stars Jennifer Garner will dieses Versprechen ihren Kindern nicht geben

Jennifer Garner - Advance screening of Netflix's Family Switch - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2026, 19:00 Uhr

Jennifer Garner weigert sich, ihren Kindern zu versprechen, dass sie niemals ein Facelift machen lässt, weil sie nicht weiß, wie sie sich fühlen wird, wenn sie älter wird.

Die 53-jährige Schauspielerin – die mit Ex-Ehemann Ben Affleck die Kinder Violet (20), Fin (17) und Samuel (13) hat – hat früher Botox ausprobiert, plant aber nicht, es erneut zu machen. Sie schließt allerdings größere kosmetische Eingriffe in Zukunft nicht aus.

Im Gespräch mit Kylie Kelce in deren Podcast ‚Not Gonna Lie‘ sagte sie: „Meine Kinder sagen: ‚Mom, versprich uns, dass du niemals ein Facelift machen lässt.‘ Und ich sage: ‚Es ist unwahrscheinlich, dass ich mich sofort für ein Facelift entscheide.‘ Und trotzdem weigere ich mich, dieses Versprechen zu geben, weil ich heute ich bin – und nicht weiß, wie ich mich fühlen werde.“

Unterdessen gab die ‚The Last Thing He Told Me‘-Darstellerin zu, dass sie es liebe, mit Kindern unterschiedlichen Alters zu arbeiten, weil sie dadurch immer etwas darüber lernt, wie sie eine bessere Mutter für ihre eigenen Kinder sein kann. Sie erklärte: „Ich liebe die Nähe in dieser Beziehung – egal ob es ein Kleinkind ist und ich mit ihm beste Freunde werde oder ein Kind, ein Teenager oder ein junger Erwachsener. Ich liebe sie einfach. Und sie helfen mir, mich selbst als Elternteil besser zu verstehen.“ Sie übe diese Beziehung – sogar die Reibung darin – und finde Wege, wie sie das mit nach Hause nehmen und es besser machen kann.

Jennifer sagte Kylie – die mit ihrem Ehemann Jason Kelce vier Töchter unter sechs Jahren hat –, eine der wichtigsten Lektionen, die sie gelernt habe, sei zu wissen, wann sie gegenüber ihren Kindern „still bleiben“ müsse. Sie fügte hinzu: „Denn wirklich, deine Kinder kommen an einen Punkt – und ich hasse es, dir das zu sagen, weil du noch so weit davon entfernt bist und es ziemlich unhöflich ist –, aber sie kommen an einen Punkt, an dem du ihnen nicht mehr alles sagen sollst. Du sollst still bleiben.“