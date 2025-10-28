Stars Jennifer Lawrence schämt sich für alte Interviews

2024 AFI Fest - Jennifer Lawrence - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2025, 09:00 Uhr

Jennifer Lawrence schämt sich für alte Interviews.

Jennifer Lawrence findet ihre alten Interviews „so peinlich“.

Die Oscarpreisträgerin gibt zu, dass sie sich in Interviews früher auf eine bestimmte Art verhalten habe – als „Schutzmechanismus“ – und dass sie heute verstehen könne, warum Teile der Öffentlichkeit sie damals „abgelehnt“ hätten. Sie sagte dem ‚New Yorker‘: „Nun, das ist – oder war – wirklich meine echte Persönlichkeit, aber es war auch ein Abwehrmechanismus. Es war also ein Schutzmechanismus, einfach so zu sein wie: ‚Ich bin nicht so! Ich mache mir jeden Tag in die Hose!‘ Wenn ich mir diese Interviews heute anschaue, finde ich diese Person nervig. Ich verstehe, warum es genervt hat, diese Person überall zu sehen. Ariana Grandes Parodie von mir bei SNL war absolut treffend.“

Die 35-Jährige glaubt, dass sie von Teilen des Publikums wegen ihrer Persönlichkeit abgelehnt wurde. Sie erklärte: „Ich hatte das Gefühl – nein, ich wurde, denke ich – abgelehnt, nicht wegen meiner Filme, nicht wegen meiner politischen Ansichten, sondern wegen mir, wegen meiner Persönlichkeit.“ Ariana Grande hatte Jennifer 2016 in einem Sketch bei ‚Saturday Night Live‘ parodiert. Während ihrer Nachahmung sagte der Popstar: „Ich bin einfach so ein Snackaholic. Ich meine, ich liebe Pringles. Wenn keiner hinsieht, esse ich die ganze Dose.“

Unterdessen betonte Jennifer schon früher, dass sich ihr Aussehen aufgrund des Älterwerdens gewandelt habe – nicht wegen Schönheitsoperationen. Die Schauspielerin räumte zwar ein, dass sich ihr Gesicht in den letzten Jahren verändert habe, beharrte aber darauf, nicht operiert worden zu sein. Sie sagte dem ‚Interview Magazine‘: „Ich habe mit 19 angefangen, also gibt es diese Vorher-Nachher-Bilder von 19 bis 30, und ich denke mir: ‚Ich bin einfach erwachsen geworden. Ich habe Babyfett im Gesicht verloren, und mein Gesicht hat sich verändert, weil ich älter werde.‘ Alle dachten, ich hätte eine Nasen-OP gehabt, und ich sage nur: ‚Ich habe exakt dieselbe Nase. Meine Wangen sind schmaler geworden. Danke, dass Sie das ansprechen.'“