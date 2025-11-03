Film Jennifer Lawrences: Eigene Erfahrung mit postpartalen Ängsten half ihr bei Rolle in ‚Die My Love‘

Bang Showbiz | 03.11.2025, 11:00 Uhr

Jennifer Lawrence enthüllt, dass ihre schlimme Erfahrung mit postpartalen Ängsten ihr dabei geholfen hat, ihre Rolle in ‚Die My Love‘ überzeugend darzustellen.

Die 35-jährige Schauspielerin verkörpert in der Thriller-Komödie Grace – eine alleinerziehende Mutter, die mit der Mutterschaft kämpft. Für die Rolle griff sie auf eigene Lebenserfahrungen zurück, insbesondere auf die Zeit nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Louie mit ihrem Ehemann Cooke Maroney.

Lawrence – die auch einen dreijährigen Sohn namens Cy mit Maroney hat – erklärte gegenüber ‚People‘: „Richtig schlimme postpartale [Ängste] hatte ich erst nach meinem zweiten Kind. Ich denke, das hat einfach eine weitere Schicht hinzugefügt. Ich meine, ich glaube nicht, dass man Kinder haben muss, um eine Elternrolle zu spielen, aber dieses Wissen darüber, was so ein kleiner Mensch braucht und wonach er sucht, war einfach hilfreich.“

Die Oscar-Preisträgerin enthüllte außerdem, dass sie für ‚Die My Love‘ hüllenlos mit Robert Pattinson tanzen musste, nachdem Regisseurin Lynne Ramsay sie zu interpretativen Tanzstunden herausgefordert hatte. Lawrence berichtete in der ‚Graham Norton Show‘: „Wir schämen uns beide ziemlich leicht, und wir kannten uns vorher kaum, also war es total demütigend. Dann fragte sie am ersten Drehtag, ob wir uns noch daran erinnern und ob wir es nackt machen würden!“

Als andere Gäste der Show – darunter Musiklegende Bruce Springsteen und Schauspielerin Tessa Thompson – sie auf die Szene ansprachen, scherzte die ‚Silver Linings‘-Darstellerin: „Hätte ich nein sagen sollen? Ihr scheint ja ziemlich schockiert zu sein.“