Stars Jennifer Lopez: Die wahre Liebe blieb ihr verwehrt

Jennifer Lopez - Unstoppable screening LA Dec 15 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2025, 11:00 Uhr

Jennifer Lopez glaubt nicht, dass sie jemals wahre Liebe erlebt hat.

Die 56-Jährige war viermal verheiratet und meint nun, dass die Männer in ihrem Leben „nicht in der Lage“ waren, ihr die Liebe zu geben, die sie sich wirklich wünschte.

In der Howard Stern Show auf ‚SiriusXM‘ sagte Lopez: „Was ich gelernt habe, ist nicht, dass ich nicht liebenswert bin – sondern dass sie nicht fähig sind … Sie haben es einfach nicht in sich. Und sie gaben mir, was sie hatten. Sie gaben mir jedes Mal alles. Alle Ringe, alles, was ich mir jemals wünschen konnte. Die Häuser, die Ringe, die Ehen. Alles. Aber …“

Die Schauspielerin akzeptiert, dass ein Teil des Problems in ihren Beziehungen darin bestand, dass sie sich damals „selbst nicht geliebt hat“. JLo trennte sich 2024 nach zweijähriger Ehe von dem Schauspieler Ben Affleck und erklärte, dass diese Erfahrung ihre Sicht auf das Leben zum Besseren verändert habe. Die Sängerin fügte hinzu: „Als ich mich das letzte Mal scheiden ließ, war das das Beste, was mir je passiert ist. Denn dadurch habe ich mich wirklich auf eine Reise begeben – ich hatte einen religiösen Coach, einen Therapeuten, einen Paartherapeuten, einen Einzeltherapeuten, einen Coach, der mir half, Sucht zu verstehen. Ich hatte alles.“

Lopez, die mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony die 17-jährigen Zwillinge Max und Emme hat, erklärte: „Jetzt kann ich hier viel selbstbewusster und selbstreflektierter über die Dinge sprechen, die mir widerfahren sind, sei es mit meiner Mutter, meinem Vater oder in meinem eigenen Leben.“