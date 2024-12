Stars Jennifer Lopez: Ehrliche Worte übers Mutter-Sein

Jennifer Lopez - Unstoppable screening LA Dec 15 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2024, 16:22 Uhr

Jennifer Lopez ist der Meinung, dass es der „härteste Job“ der Welt ist, Eltern zu sein.

Die 55-jährige Pop-Ikone ist mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony Mutter der 16-jährigen Zwillinge Emme und Max und erklärte, dass das Mutter-Sein zwar schön sei, aber nicht ohne Herausforderungen käme.

Als sie von der britischen Vogue gebeten wurde, das Elternsein in drei Worten zu beschreiben, sagte sie: „Es ist ein Segen, eine Herausforderung und wunderschön. Es ist wie ein schöner, herausfordernder Segen. Aber ich denke, Eltern zu sein ist der härteste Job, den man in diesem Leben haben kann.“ Die ‚Jenny From the Block‘-Hitmacherin übernimmt aktuell die Rolle von Judy Robles – der Mutter des bekannten Wrestlers Anthony Robles – in dem Biopic ‚Unstoppable‘ und glaubt, dass jede Mutter auf der Welt in der Lage sein wird, sich mit ihrer Figur zu identifizieren. Sie sagte: „Wir alle machen Fehler und wir alle tun Dinge, von denen wir wünschten, wir hätten sie nicht gehabt, wenn es um unsere Kinder geht. Ich denke, jede Mutter auf der Welt sieht, dass man am anderen Ende herauskommt und zu Dr. Judy werden kann. Ich glaube nicht, dass es eine Frau auf der Welt gibt, die nicht in dieser Position war.“

Jennifer, die sich im August 2024 nach etwas mehr als zwei Jahren Ehe von Hollywood-Star Ben Affleck trennte, merkte auch an, dass sie immer nur versucht, sich zum Wohle ihrer Kinder von ihrer besten Seite zu zeigen, aber gleichzeitig immer noch ihre eigenen persönlichen „Kämpfe“ habe. Sie sagte: „Okay, hier ist so viel los. Und ich habe es verstanden. Ich meine, als Mutter möchte man sich immer von seiner besten Seite für seine Kinder zeigen. Du willst sie aufrichten, aber das hindert dich nicht daran, ein Mensch zu sein, der kämpft.“