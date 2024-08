Stars Jennifer Lopez: Erste Schritte zur Namensänderung

Jennifer Lopez - Met Gala 2024 - New York - May 6th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.08.2024, 12:45 Uhr

Die ‚On The Floor‘-Interpretin will den Namen ihres Noch-Ehemannes Ben Affleck ablegen.

Jennifer Lopez hat erste Schritte eingeleitet, um Ben Afflecks Namen abzulegen.

Die ‚On The Floor‘-Interpretin hatte am Dienstag (20. August) nach zwei Jahren Ehe die Scheidung von Ben Affleck eingereicht. Jetzt wurde bekannt, dass sich in ihren Unterlagen auch ein Antrag befindet, um ihren Mädchennamen wieder anzunehmen. Bei der Hochzeit im Juli 2022 hatte JLo offiziell den Nachnamen des Schauspielers übernommen, was sie jetzt offenbar schnellstmöglich wieder rückgängig machen möchte.

Problematisch könnte werden, dass das Paar damals keinen Ehevertrag abgeschlossen haben soll. Demnach haben beide einen Anspruch auf das Vermögen des jeweils anderen. Die Klatschseite ‚TMZ‘ schreibt dazu: „Jen und Ben versuchen seit Monaten sich einig zu werden. Und obwohl unsere Quellen sagen, dass diese Gespräche weiterlaufen, soll es mit der Zeit um einiges erbitterter geworden sein… bis zu dem Punkt, an dem Jen und Ben teilweise noch nicht einmal miteinander reden.“ Den Scheidungsunterlagen zufolge sollen die beiden Stars seit dem 26. April getrennt sein. Ihren Antrag hatte Jennifer ohne rechtlichen Beistand eingereicht und dabei angegeben, dass die Scheidung ohne Anwälte ablaufen solle.