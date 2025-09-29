Stars Jennifer Lopez: Scheidung von Ben Affleck war ‚das Beste, was mir je passiert ist‘

Bang Showbiz | 29.09.2025, 11:00 Uhr

Jennifer Lopez‚ Scheidung von Ben Affleck war „das Beste, was ihr je passiert ist“.

Die 56-jährige Sängerin und Schauspielerin heiratete den Filmstar 2022, doch nach weniger als zwei Jahren Ehe trennten sie sich 2024. Jennifer ist überzeugt, dass die Trennung gut für sie war, weil sie ihr geholfen hat, „zu wachsen“ und „selbstbewusster zu werden“.

Während eines Auftritts in der CBS-Sendung ‚Sunday Morning‘ sprach die Musikerin offen über die Zusammenarbeit mit ihrem damaligen Ehemann an ihrem Film ‚Kiss of the Spider Woman‘ – produziert von Afflecks und Matt Damons Produktionsfirma Artists Equity – während ihre Beziehung zu Hause zerbrach. Sie sagte: „Ohne ihn und Artists Equity wäre der Film nie entstanden. Das werde ich ihm immer hoch anrechnen. Es war schwer, nicht über bestimmte Dinge nachzudenken, aber es war gleichzeitig die beste und die schlimmste Zeit. Jeder Moment am Set … ich war so glücklich. Und dann … zu Hause war es nicht so toll.“

Lopez ist jedoch entschlossen, das Positive an dieser Erfahrung zu sehen. Sie fügte hinzu: „Aber man kommt darüber hinweg, und ehrlich gesagt muss ich sagen, dass es das Beste war, was mir je passiert ist, weil es mich verändert hat. Es hat mir geholfen, mich in einer Weise weiterzuentwickeln, die ich brauchte … selbstbewusster zu werden. Ich bin jetzt ein anderer Mensch als letztes Jahr.“

Lopez und Affleck lernten sich 2002 im Rahmen des Drehs zum gemeinsamen Film ‚Liebe mit Risiko – Gigli‘ kennen. Noch im selben Jahr hielt er um ihre Hand an. Doch der mediale Rummel um das Paar machte den beiden so zu schaffen, dass sie 2003 ihre geplante Hochzeit absagten und sich trennten. 17 Jahre nach ihrer ersten Trennung feierten Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2021 ihr Liebes-Comeback. Sie verlobten sich und heirateten kurz darauf. Das Paar trennte sich jedoch im April 2024, die Scheidung wurde im Januar im folgenden Jahr vollzogen.