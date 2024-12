Stars Jennifer Lopez: Sie ist stolz auf sich

Jennifer Lopez - Unstoppable screening LA Dec 15 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2024, 09:00 Uhr

Die 55-jährige Sängerin ist stolz darauf, wie sie mit schlechter Laune im Alltag umgeht.

Jennifer Lopez ist stolz darauf, wie sie mit schlechter Laune umgeht.

Die 55-jährige Sängerin postete eine Videomontage in den sozialen Netzwerken, in der sie mit verschiedenen Clips das Jahr 2024 Revue passieren lässt. Unter anderem bemerkte JLo in einem Interviewausschnitt, dass sie beeindruckt von ihrem eigenen Durchhaltevermögen sei. Die ‚On The Floor‘-Interpretin, die vor kurzem nach zwei Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Ehemann Ben Affleck einreichte, erklärte stolz: „Ich bin sehr stolz darauf, wie ich mit den Dingen umgehe. Mit allen Dingen.“

Über ihre schwierige Zeit im vergangenen Jahr sagt Jennifer in einem anderen Clip: „In meinen schlechten Momenten habe ich gelernt die Gefühle einfach zu fühlen und sie dann loszulassen. Was für eine Reise das war. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das Beste erst noch kommt. Ich kann hier sitzen, mit heilem Herz und heiler Seele, und mich von Liebe erfüllt fühlen. Es wird besser werden, das wird es immer. Auf diese Weise ist es ein wunderschönes Leben.“ Obwohl Affleck und Lopez verschiedenen Berichten zufolge im Streit auseinander gegangen sein sollen, besuchten die beiden erst vor kurzem dieselbe Veranstaltung – eine Schulaufführung ihrer jeweiligen Kinder. Ob die Ex-Partner wieder zueinander finden werden bleibt dennoch zweifelhaft.