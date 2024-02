Stars Jennifer Lopez: Trennung von Ben Affleck war nicht geplant

15.02.2024

Jennifer Lopez sagt, dass sie und Ben Affleck ihre Beziehung wirklich zum Laufen bringen wollten, als sie ihre Hochzeit im Jahr 2003 absagten – aber sie waren nicht „reif genug“.

Die 54-jährige Schauspielerin und Sängerin war Anfang der 2000er-Jahre zunächst mit Hollywood-Star Ben (51) verlobt, bevor sie sich trennten und sich erst mehr als zwei Jahrzehnte später wieder versöhnten und 2022 den Bund fürs Leben schlossen.

Die ‚Marry Me‘-Darstellerin, die mit ihrem Ex-Ehemann Marc Anthony die Zwillinge Emme und Max (15) hat, hat nun offen darüber gesprochen, dass sie ihre Hochzeit mit dem ‚Argo‘-Star abgesagt hat, weil sie beide „emotional nicht bereit“ waren, die Beziehung zum Laufen zu bringen. Im Gespräch mit Zane Lowe auf Apple Music 1 sagte sie: „Wir haben uns in diesem Moment nicht sofort getrennt. Das geschah in den nächsten Monaten. Was es bewirkte, war, dass es bei mir – und bei uns beiden – Zweifel daran aufkommen ließ, wie unsere Beziehung war und wohin sie führte. Und ich wusste in meinem Herzen, dass ich für den Rest meines Lebens mit ihm zusammen sein wollte … Aber es fühlte sich nicht so an, als würden wir es schaffen. Und so machte es mir Angst. Du hast in diesem Moment einfach nicht die Kapazität und die Fähigkeit, es emotional zu schaffen. Wir waren in dieser Hinsicht einfach nicht reif genug.“

Die Musikerin fügte noch hinzu, dass beide Stars einfach noch nicht so weit waren und Zeit voneinander getrennt verbringen mussten, weil sie dachten, dass es das Richtige sei. „Wir dachten: ‚Oh, das ist es, was die Leute tun. Sie trennen sich, wenn es schwierig wird, und wir gehen getrennte Wege.‘ Und wir machten weiter und versuchten, andere Leute zu finden, bekamen wundervolle Kinder und hatten andere Familien und danach sogar andere Beziehungen.“ Der ‚Second Chance‘-Star sagte, dass sie und Ben – der mit Jennifer Garner die Kinder Violet (18), Seraphina (15) und Sam (11) hat – die Zeit brauchten, um alleine zu wachsen, bevor sie wieder zusammenkamen. Sie erklärte: „Erst als wir beide eine Menge Arbeit geleistet hatten und ich an einen Punkt kam, an dem ich dachte: ‚Weißt du was? Allein bin ich total gut. Ich bin entspannt, ich liebe mein Leben, ich habe diese erstaunliche Karriere, die ich mir aufgebaut habe, ich habe diese erstaunlichen Kinder, ich habe großartige Freunde.‘ Da tauchte er wieder auf. Und lustigerweise sagte er, er habe die gleiche Erfahrung gemacht.“