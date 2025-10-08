Stars Jennifer Lopez und Ben Affleck: Geschieden läuft es besser

Ben Affleck and Jennifer Lopez - LA Premiere Of Amazon MGM - This Is Me...Now: A Love Story - Gettty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2025, 09:00 Uhr

Die Stars sollen seit der Scheidung Anfang dieses Jahres ein neues Gleichgewicht in ihrer Beziehung gefunden haben.

Jennifer Lopez und Ben Affleck sollen seit der Scheidung Anfang dieses Jahres ein neues Gleichgewicht in ihrer Beziehung gefunden haben.

Die 56-jährige Sängerin reichte im August 2024 die Scheidung von dem 53-jährigen Schauspieler ein. Das Paar, das ursprünglich von 2002 bis 2004 verlobt war, bevor es 2021 wieder zusammenfand, vollzog seine Trennung im Januar 2025.

Ein Insider berichtete gegenüber ‚Page Six‘, dass die beiden nun, da es nicht mehr verheiratet sind, eine bessere Dynamik haben: „Sie mögen sich viel mehr, wenn sie nicht miteinander verheiratet sind.“ Der Insider fügte hinzu: „Sie haben jeweils eine Rolle, die sie miteinander spielen – sie ist die glamouröse, wunderschöne Diva und Superstar auf einem Podest, er ist der schelmische Schurke, der sie auf Distanz hält, um die sexuelle Spannung aufrechtzuerhalten. Solange sie ihre Rollen spielen, sind sie perfekt. In dem Moment, in dem sie versuchen, mehr als das zu sein – insbesondere etwas so Alltägliches wie Mann und Frau –, ist es zum Scheitern verurteilt.“

Das ehemalige Paar trat diese Woche gemeinsam in New York auf, um für den neuen Film ‚Kiss of the Spider Woman‘ der Musikern zu werben. Es war ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt seit der Beendigung ihrer Ehe im Januar. Der von Affleck über seine Firma Artists Equity produzierte Film zeigt Lopez in der Hauptrolle als Ingrid Luna, auch bekannt als Aurora oder „Die Spinnenfrau“.