Stars Jennifer Lopez veröffentlicht neuen Song aus ‚Kiss of the Spider Woman‘

Jennifer Lopez - Unstoppable screening LA Dec 15 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin hat ein Lied aus ihrem demnächst erscheinenden Film auf den Markt gebracht.

Jennifer Lopez hat eine neue Aufnahme des Songs ‚Never You‘ veröffentlicht, der im kommenden Film ‚Kiss of the Spider Woman‘ zu hören sein wird.

Die 56-jährige Sängerin performt das Stück für die von Bill Condon inszenierte Adaption des Broadway-Klassikers, die am 10. Oktober in die Kinos kommt. Der Song erscheint über ‚Lakeshore Records‘ und wurde bereits am Donnerstag (18. September) noch vor dem offiziellen Soundtrack-Release am 3. Oktober als Single veröffentlicht.

In einer Mitteilung beschreibt das Label das Lied als „außergewöhnlich emotionalen Song“, der in einem Schlüsselmoment des Films im Mittelpunkt steht. Ursprünglich wurde ‚Never You‘ 1990 von John Kander geschrieben, kam jedoch nie über frühe Workshop-Aufführungen an der State University of New York hinaus. Der Film ist nun die erste große Produktion, in der das Stück präsentiert wird. Jennifer Lopez erklärte nach einer Vorführung beim Sundance Film Festival im Januar: „Ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Der Grund, warum ich überhaupt in dieses Geschäft wollte, waren Musicals. Meine Mutter setzte mich jedes Jahr zu ‚West Side Story‘ an Thanksgiving vor den Fernseher und ich war wie verzaubert.“ Sie habe schon damals gewusst, dass sie genau das in ihrem Leben machen wolle. Durch ihre Fans sei das nun möglich geworden.

Der Film erzählt die Geschichte von Valentín (Diego Luna), einem politischen Gefangenen, der seine Zelle mit Molina (Tonatiuh) teilt, einem Schaufensterdekorateur, der wegen öffentlicher Unzucht einsitzt. Molina vertreibt sich die Zeit, indem er von einem Hollywood-Musical mit seiner Ikone Ingrid Luna (Jennifer Lopez) berichtet. Zudem verkörpert Lopez die geheimnisvolle Figur Aurora, eine sirenenhafte Erscheinung, die sich durch die Handlung zieht. Die Musik stammt von John Kander, die Texte von Fred Ebb. Gemeinsam erschaffen sie einen Kontrast aus altem Hollywood-Glanz und der düsteren Realität des Gefängnisalltags. Das Musical basiert auf der Broadway-Produktion von 1993, die wiederum auf Manuel Puigs Roman von 1976 zurückgeht. Das Stück lief bis 1995 und gewann sieben Tony Awards, darunter ‚Bestes Musical‘.