Stars Brett Goldstein schwärmt von Jennifer Lopez

Brett Goldstein - Ted Lasso premiere - June 2021 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 14:00 Uhr

Brett Goldstein hält Jennifer Lopez für eine „phänomenale Künstlerin“.

Der 45-jährige Schauspieler spielt an der Seite der 56-jährigen Jennifer in ‚Office Romance‘, der neuen romantischen Komödie unter der Regie von Ol Parker, und Goldstein hat seine Filmpartnerin in den höchsten Tönen gelobt und Lopez als „außergewöhnlich“ bezeichnet.

Goldstein‘ – der vor allem für seine Rolle als Roy Kent in der erfolgreichen Apple-TV-Serie ‚Ted Lasso‘ bekannt ist – sagte gegenüber ‚Extra‘: „Ich halte sie für eine phänomenale Künstlerin. Ich finde es außergewöhnlich, so viele verschiedene Dinge zu machen, wie sie es getan hat, und das auf dem Niveau, auf dem sie es getan hat, mit dem Erfolg, den sie damit hatte, und wie es die Zeit zu überwinden scheint und … Weißt du, man vergisst, wie viele verdammt gute Filme sie in ihrem Repertoire hat.“

Brett Goldstein äußerte sich voller Anerkennung über Jennifer Lopez und betonte, dass sie seiner Ansicht nach als Schauspielerin häufig unterschätzt werde. Für ihn sei sie jedoch außergewöhnlich talentiert, und es habe ihn besonders beeindruckt, sie am Set aus nächster Nähe bei der Arbeit zu erleben. Goldstein habe den neuen Film eigenen Angaben zufolge bereits mit Lopez im Hinterkopf entwickelt und die Rolle der Jackie Cruz gezielt für sie geschrieben. Die Schauspielerin zeigte sich davon sehr geschmeichelt und hob hervor, dass es etwas Besonderes sei, wenn eine Rolle eigens für sie entstehe. Solche Momente seien selten und hätten sie sowohl emotional als auch künstlerisch berührt. Zudem habe sie das Drehbuch als eine erfrischende Mischung aus Humor, Romantik und Gefühl empfunden, die sich deutlich von ihren bisherigen romantischen Komödien unterscheide.

Außerdem erinnerte sich Lopez daran, dass sie einst mehrere Wochen in die Vorbereitung auf die Rolle der Eva Perón investiert habe. Letztlich ging die Rolle in der Verfilmung von Evita jedoch an Madonna.