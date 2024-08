Film Jeremy Allen White: Gesangsunterricht für seine Rolle als Bruce Springsteen

Bang Showbiz | 28.08.2024, 14:00 Uhr

Jeremy Allen White trainiert aktuell mit einem Team renommierter Gesangslehrer und sieht sich YouTube-Videos an, um sich auf seine Rolle als Bruce Springsteen vorzubereiten.

Der ‚The Bear‘-Schauspieler spielt den Sänger in dem neuen Biopic ‚Deliver Me From Nowhere‘, in dem es um die Entstehung des 1982 erschienenen Albums ‚Nebraska‘ der Rock-Ikone geht.

Jeremy arbeitet derzeit hart daran, seine Gesangsstimme in Form zu bringen, damit er in dem neuen Film einige der Songs des Künstlers singen kann. Der 33-jährige Darsteller erklärte in einem Gespräch gegenüber dem ‚GQ‘-Magazin: „Ich habe echt das Glück, dass es jetzt so etwas wie ein Team gibt, das jungen Schauspielern dabei hilft, Rockstars darzustellen. Ich habe eine wirklich talentierte Gruppe von Leuten, die mir beim stimmlichen und musikalischen Training helfen, um mich auf diese Rolle vorzubereiten.“ Der Schauspieler hat sich zudem stundenlang YouTube-Videos von Springsteens Auftritten und Interviews angesehen, um die Performance perfekt hinzubekommen.„Es gibt einfach so viel Filmmaterial. Es ist echt toll, sich in YouTube zu vertiefen und ihn in all diesen verschiedenen Phasen seines Lebens zu sehen und seine Sprech- und Singstimme hören zu können“, sagte der Star. White fügte hinzu, dass Springsteen den Film unterstützt und sie miteinander in Kontakt stehen: „[Springsteen] unterstützt das Projekt wirklich. Ich habe ein bisschen Kontakt mit ihm gehabt und er ist einfach der großartigste Typ.”