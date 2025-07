Stars Jessica Alba hat derzeit ‚kein Interesse an einer Beziehung‘

Jessica Alba - Chanel - Fall 2025 RTW - Front Row - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2025, 11:00 Uhr

Die Hollywood-Beauty ist seit ihrer Trennung von Cash Warren Single - und hat offenbar kein Problem damit.

Jessica Alba konzentriert sich „auf sich selbst und ihre Kinder“ statt auf ihr Liebesleben.

Die 44-jährige Schauspielerin soll ihren Single-Status genießen, nachdem sie sich von ihrem Ehemann Cash Warren getrennt hat. Momentan habe der Hollywood-Star „kein Interesse an einer Beziehung“. Ein Insider sagte dem ‚People‘-Magazin: „Seit der Scheidung bekommt sie viel Aufmerksamkeit. Das schmeichelt ihr und sie genießt es definitiv, wieder Single zu sein. Sie hatte ein paar Dates, aber nichts Ernstes – ihr Fokus liegt auf sich selbst und ihren Kindern.“

Anfang des Monats begann Jessica mit den Dreharbeiten zu dem neuen Thriller ‚The Mark‘. Die ‚Sin City‘-Darstellerin sei nun wieder in ihrem Element. Der Insider erklärte weiter: „Sie ist an einem sehr guten Punkt in ihrem Leben. Sie freut sich, wieder vor der Kamera zu stehen. Sie macht das, was sie liebt, und hält ihren engsten Kreis bewusst klein.“

Jessica hatte ihre Trennung von Cash im Januar mit einem Instagram-Post öffentlich gemacht. Die Schauspielerin erklärte damals, sie sei bereit, „ein neues Kapitel der persönlichen Weiterentwicklung zu beginnen“. In ihrem Statement war zu lesen: „Wir gehen unseren Weg mit Liebe, Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt weiter und werden immer Familie bleiben. Unsere Kinder stehen nach wie vor an erster Stelle und wir bitten in dieser Zeit um Privatsphäre.“