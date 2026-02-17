Film Jessie Buckley träumt von ganz besonderem Projekt

Jessie Buckley - 83rd Annual Golden Globe Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2026, 14:00 Uhr

Jessie Buckley möchte in einem neuen Film-Musical mitspielen, dessen Soundtrack von Radiohead stammt.

Die Oscar-nominierte Schauspielerin begann ihre Karriere in der Reality-TV-Show ‚I’d Do Anything‘, um sich einen Platz in der West-End-Wiederaufführung des Musicals ‚Oliver!‘ im Jahr 2009 zu sichern. Anschließend stellte sie ihr musikalisches Talent auf zwei Alben unter Beweis, darunter der Soundtrack zu ihrem Film ‚Wild Rose‘ aus dem Jahr 2018, in dem sie eine Country-Sängerin spielte. Nun hat Buckley zugegeben, dass sie ihre Liebe zum Singen auf der Bühne gerne mit dem Kino verbinden würde, indem sie in einer neuen Musical-Produktion für die große Leinwand mitspielt.

Sie sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Ich liebe es zu singen. Das Schöne daran ist, dass ich zwischen meinen Jobs in meinen schmutzigen geheimen Keller gehe und dort schreibe, und ich habe kein Bedürfnis, außer mich dabei frei zu fühlen. Ob ich das nun in einem kleinen Club in Camden [in London] gemacht habe oder im West End in Cabaret, es ist einfach ein Teil von mir. Und ich würde das gerne mit dem Kino verbinden. Das wäre etwas sehr Schönes, das ich in meinem Leben erreicht hätte. Ich würde gerne ein neues Musical machen. Ich denke dabei an den Sound von London.“ Sie verriet zudem, dass sie bereits eine Band für den Soundtrack im Sinn habe, und fügte hinzu: „Und Radiohead soll die Musik machen. Aber die sind viel zu cool.“

Buckley wird als nächstes in dem von Maggie Gyllenhaal inszenierten Krimi ‚The Bride!‘ zu sehen sein.