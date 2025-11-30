Musik Jessie J holte sich Channing Tatums Zustimmung für neuen Song, der von ihm handelt

Jessie J - Channing Tatum - Pre Grammy Party - 25 Jan 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.11.2025, 11:53 Uhr

Die Sängerin bezeichnet ihren Ex-Partner als "lieben Kerl", mit dem sie eine "wirklich schöne Zeit" hatte.

Channing Tatum hatte laut Jessie J keinerlei Einwände, dass sie ihn in ihrem neuen Song ‚Complicated‘ erwähnt.

Die Popsängerin spielt in dem Track auf Tatums Film ‚Magic Mike‘ aus dem Jahr 2012 an, in dem er die Titelrolle als Stripper verkörperte. Sie verriet, dass der Hollywood-Star den Song vor der Veröffentlichung gehört und abgesegnet habe.

Jessie, die von 2018 bis 2020 mit Channing zusammen war, verriet im Gespräch mit der Zeitung ‚The Guardian‘: „Ich habe ihm den Song vorgespielt, um zu sehen, ob es für ihn okay ist – und das war es.“ Im Lied singt sie: „2017 ging vorbei, weil ich es so wollte / 2018 sollte mir gehören, ganz ehrlich. Hab einen ‚Magic Mike‘ getroffen, wird das je vergessen? Denn alles, was sie schreiben – das sind die Schlagzeilen und das Thema.“

Die 37-Jährige – die mit ihrem Partner Chanan Safir Colman einen zweijährigen Sohn namens Sky hat – hat auch jetzt nur positive Worte für ihren Ex-Partner übrig. Sie schwärmte: „Oh, er ist so süß. Oh mein Gott, ja! Channing ist so ein lieber Kerl.“ Jessie fügte hinzu: „Wir waren so gute Freunde und hatten eine wirklich schöne Zeit miteinander.“

Kürzlich dementierte die ‚Price Tag‘-Interpretin Spekulationen, dass ihr Track ‚Threw It Away‘ ein Diss gegen den 45-Jährigen sei. Entsprechende Gerüchte waren durch diese feurigen Zeilen entstanden: „Wage es nicht, die Geschichte umzuschreiben. Ich bin die Schönheit, du bist das Biest.“

In ihrer Instagram-Story stellte Jessie diese Woche klar: „‚Threw It Away‘ ist NICHT über Channing Tatum. Ich habe das NIE gesagt. Ich sage das nur, weil ich weiß, dass er die Darstellung auch korrigieren würde, wenn es umgekehrt wäre.“ Sie und der Schauspieler hätten ihre Beziehung in Freundschaft beendet. „Ich habe nur Respekt für ihn – er war nie ein Biest zu mir“, stellte die Musikerin klar.