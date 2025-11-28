Musik Jessie J verarbeitet ‚emotionale und feierliche Jahre‘ auf neuem Album

Jessie J - Ashley Osborn BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2025, 18:00 Uhr

Jessie J hat ihr lang erwartetes neues Album ‚Don’t Tease Me With A Good Time‘ veröffentlicht – ihr erstes vollständiges Werk seit fast acht Jahren.

Das Album, jetzt weltweit erhältlich, dokumentiert eine zutiefst persönliche Reise durch Trauer, Heilung und Freude und vereint verschiedene musikalische Stile und Emotionen.

„Es sind acht Jahre seit meinem letzten Werk vergangen. Ich bin so überglücklich, dass es endlich geteilt wird“, sagte Jessie über die Veröffentlichung. Sie erklärte weiter, wie sehr ihr die Zusammenarbeit mit Ryan Tedder, Jesse Boykins’s, los hendrix und Marty Maro bedeutet habe. Die Songs seien über viele „emotionale und feierliche Jahre“ ihres Lebens entstanden und führten von Trauer zu Freude: „Ich hoffe, diese Songs können jedem die Hand halten, der einen Soundtrack für gute oder schlechte Zeiten braucht.“

Die Veröffentlichung fällt in eine Phase, in der Jessie Gerüchte zurückwies, ihr Song ‚Threw It Away‘ sei ein Diss gegen ihren Ex-Partner Channing Tatum. Spekulationen kamen wegen der Textzeilen „Don’t ya dare rewrite the story. I’m the beauty, you’re the beast.“ auf. Auf Deutsch bedeuten die so viel wie: „Wage es nicht, die Geschichte umzuschreiben. Ich bin die Schöne, du bist das Biest.“ In ihren Instagram Stories stellte Jessie aber klar: „‚Threw It Away‘ ist NICHT über @channingtatum. Ich habe das NIE gesagt.“ Sie erklärte, sie wolle verhindern, dass Tatums Tochter glaube, das Lied richte sich gegen ihren Vater. „Channing und ich haben unsere Beziehung in großartigen Bedingungen beendet. Ich respektiere ihn. Er war nie ein Biest für mich.“ Jessie J (37) war von 2018 bis 2020 mit dem 45-jährigen Schauspieler liiert.

Nächste Woche kehrt die ‚Who You Are‘-Sängerin für einen Auftritt beim ‚Capital’s Jingle Bell Ball 2025‘ in die Londoner O2 Arena zurück. 2026 folgt eine akustische UK- und Europatour, beginnend am 7. April in Birmingham und mit einem Konzert im London Palladium am 8. April. Die Tour wurde ursprünglich für dieses Jahr geplant, jedoch verschoben, da Jessie sich einer zweiten Brustkrebsoperation unterziehen musste. Im Juni enthüllte sie, dass sie sich aufgrund einer Frühdiagnose einer Mastektomie unterzogen hatte.