Abenteuerlicher Sommerurlaub Jimmy Fallon: Verschollen in Bayern, dann Paris mit Mick Jagger

Jimmy Fallon besuchte am Wochenende die Olympischen Spiele in Paris - hier ist beim Basketball-Finale der Herren. (ncz/spot)

SpotOn News | 11.08.2024, 11:55 Uhr

Von der Odyssee auf dem bayerischen Land zu den Olympischen Spielen in Paris: US-Moderator Jimmy Fallon hat einige abenteuerliche Tage in seinem Sommerurlaub hinter sich.

Ein ganz schön aufregender Sommerurlaub für Jimmy Fallon (49): Zunächst verbrachte der "Tonight Show"-Moderator ein paar Tage in Bayern, verirrte sich dort auf dem Land und wurde von einem Mutter-Sohn-Duo aus seiner Misere gerettet. Anschließend ging es für Fallon nach Paris – und dort bei den Olympischen Spielen etwas glamouröser zu.

Was in Bayern passiert war, schilderte Fallon am Samstag in einem langen TikTok-Video. Er sei zu einem Spaziergang an den See aufgebrochen, verirrte sich aber. "Ich holte mein Handy raus, aber der Akku war nur noch bei fünf Prozent", so Fallon. Zu diesem Zeitpunkt sei er laut Google Maps eine Stunde und 40 Minuten von seinem Hotel entfernt gewesen. Anschließend irrte er durch ein Feld – in der Hoffnung, eine Abkürzung gefunden zu haben.

Jimmy Fallon geht in Bayern verloren

Ein Versuch, per Anhalter zu fahren, scheiterte ebenfalls. Erst als Fallon zu einer Autowerkstatt kam, fand er zwei jüngere Männer, die ihm helfen konnten. In seinem mit bayerischer Musik unterlegten sechsminütigen Clip erklärte Fallon, einer der Jungs habe gesagt, er sehe aus wie Jimmy Fallon. Nachdem seine Identität geklärt war, hätten sie ein Selfie gemacht – und schließlich habe er sich getraut, ihn zu fragen, ob er ihn ins Hotel fahren könne. Der junge Mann mit dem Namen Leon verschwand daraufhin kurz und kam mit seinen Eltern zurück. Er und seine Mutter chauffierten Fallon schließlich zurück ins Hotel. Auf Instagram teilte er einen kurzen Clip der Autofahrt, das Trio ist dabei beim Singen im Cabrio zu sehen.

Als Dank versprach der Moderator, Mutter und Sohn in seine Sendung einzuladen. Er habe ihnen seine Kontaktdetails gegeben und bittet sie, zu seiner "Tonight Show" zu kommen. "Wenn ihr in den Vereinigten Staaten seid, wenn ihr in New York seid, ich würde mich gerne um euch kümmern", so Fallon. Der Moderator war offenbar für ein Adele-Konzert in München in Bayern.

Olympia mit Macron und Jagger

Nach der kurzen Bayern-Odyssee ging es für Jimmy Fallon weiter nach Frankreich. Bei den Olympischen Spielen in Paris scheint sich der US-Moderator dann wieder ganz gut zurechtgefunden zu haben. Zumindest so gut, dass er gleich zwei hochkarätige Prominente im Stadion fand: Am Samstagabend (10. August) postete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) ein grinsendes Selfie mit Jimmy Fallon, vom Politiker selbst aufgenommen. "Mitbewohner? Beste Freunde!", schrieb er dazu.

Einige Stunden später teilte Jimmy Fallon dann ein gemeinsames Foto mit Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (81) aus dem Stade de France, wo die Leichtathletik-Wettbewerbe ausgetragen wurden. "Streich es GOLD an", schrieb er zu dem Foto.

Am späteren Abend besuchte Fallon dann noch das Basketball-Spiel um die Goldmedaille der Herren zwischen den USA und Frankreich, das das US-Team mit 98:87 für sich entscheiden konnte. Fallon war courtside jubelnd neben dem ehemaligen NBA-Star Carmelo Anthony (40) zu sehen.