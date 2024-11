Musik Joan Armatrading steht auf Post Malone und Justin Bieber

Bang Showbiz | 26.11.2024, 11:00 Uhr

Joan Armatrading ist ein großer Fan von Post Malone und Justin Bieber.

Die 73-jährige Singer-Songwriterin – bekannt für Songs wie ,Love and Affection‘, ,Drop The Pilot‘ und ,Me Myself I‘ – kann auf eine jahrzehntelange Karriere zurückblicken, die bis in die frühen 1970er Jahre zurückreicht, aber sie ist immer noch auf dem Laufenden, was die aktuelle Musikszene angeht.

Sie erzählte der ,Metro‘-Kolumne ,60 Seconds‘: „Ich liebe die Musik von damals, also liebe ich immer noch die 1970er, 1980er und 1990er Jahre, aber wir schreiben das Jahr 2024 – warum sollte ich nicht mögen, was heute angesagt ist? Post Malone ist jetzt nicht mehr so neu, aber ich liebe ihn, ich liebe Justin Bieber, ich mag Lady Gaga, ich mag Desiigner.“ Und Joan findet, dass man den ‚Love Yourself‘-Hitmacher sofort wiedererkennt. Sie fügte hinzu: „Ich liebe ihn! Er ist sehr gut – wie er singt. Man kann ihn immer erkennen, wenn er mit anderen Leuten singt.

Joan – die nicht vorhat, sich zur Ruhe zu setzen und ihre „Gabe“ als Schriftstellerin aufzugeben – hat kürzlich ihr neuestes Album ,How Did This Happen And What Does It Now Mean‘ veröffentlicht. Doch trotz ihres umfangreichen Backkatalogs hört sie sich ihre eigene Musik nicht gerne an.