Stars Joaquin Phoenix: ‚Ich bin kein Urlaubstyp‘

Joaquin Phoenix - September 2024 - Avalon - Joker Folie a Deux Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2025, 18:00 Uhr

Der Schauspieler kann Ferien im Gegensatz zu den meisten Menschen nichts abgewinnen.

Hollywood-Star Joaquin Phoenix hat verraten, dass er so gut wie nie Urlaub macht.

Statt sich im Sommer zu entspannen, hat er seine Zeit dieses Jahr damit verbracht, für seinen neuen Film ‚Eddington‘ Werbung zu machen. Phoenix gibt allerdings zu, dass er sich womöglich mehr Pausen gönnen sollte. Im Podcast ‚This Past Weekend‘ mit Theo Von wurde Joaquin gefragt, wie er seinen Sommer verbracht habe. Seine Antwort: „Was hab ich gemacht? Wann hat der Sommer überhaupt angefangen? Nein, nichts Spaßiges. Ich habe diesen Film, der rauskommt, also … ich habe in L.A. und London mit der Pressearbeit begonnen. Nichts super Aufregendes.“ Der 49-Jährige, der mit seiner Schauspielkollegin Rooney Mara verheiratet ist, fügte hinzu: „Wir sind nicht so diese ‚Wir machen Urlaub‘-Leute. Nein. Vielleicht sollte ich das… Vielleicht fehlt mir das? Aber nein, das tut es nicht. Ich war zwar schon mal im Urlaub, aber das ist nichts Regelmäßiges. Es ist definitiv nicht so: ‚Hey, Sommerzeit, jetzt machen wir das volle Sommerprogramm.‘ Manchmal habe ich diese Fantasie. Ich sehe mich selbst in Zeitlupe von einem Pier in einen See springen. Aber ich habe es noch nicht gemacht.“

Im weiteren Verlauf des Interviews wurde Joaquin gefragt, ob er sich vorstellen könne, selbst einmal Regie zu führen. Doch der Schauspieler zeigte sich skeptisch: „Das ist wahrscheinlich der härteste Job am Set. Ich kann nicht gut delegieren und bin ziemlich unentschlossen, besonders unter Druck. Und als Regisseur steht man ständig unter Druck.“ Ihn reize mehr die „Zusammenarbeit mit allen Abteilungen“, die ein Regisseur während eines Filmprojekts führe. Das könne zwar „nervig“, aber auch „richtig schön“ sein.