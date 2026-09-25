Stars Joe Jonas nach Bootsunglück im Urlaub ‚wirklich aufgewühlt‘

Joe Jonas - Vanity Fair Oscar Party 2023 - Avalon - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2026, 10:00 Uhr

Joe Jonas ist nach einem Bootsunglück im Urlaub 'wirklich aufgewühlt'.

Joe Jonas war nach einem Zwischenfall auf dem Wasser während eines Urlaubs „wirklich aufgewühlt“.

Der Sänger der Jonas Brothers war zwischen zwei Booten im Wasser gefangen, nachdem er beim Umsteigen von einer Yacht auf ein Beiboot ins Meer gestürzt war. Der 37-Jährige verbrachte kürzlich gemeinsam mit seiner Freundin Tatiana Gabriela zwei Nächte auf einer Yacht vor Portofino in Italien. Begleitet wurden die beiden von Morgan Stewart und deren Ehemann Jordan McGraw. Als die beiden Paare zum Abendessen aufbrechen wollten, kam es zu dem „beängstigenden“ Zwischenfall.

In Morgans eigenem Podcast erzählten sie von ihrer Reise und davon, dass sie „die beste Zeit“ auf der Yacht gehabt hätten. Das Schiff verfügte über eine eigene Crew, einen Koch und ein Beiboot. Die Situation änderte sich jedoch, als sie beschlossen, in einem Restaurant essen zu gehen. Das Lokal bestand darauf, dass die Gäste das hauseigene Transferboot und dessen Besatzung nutzten. Laut Morgan kam die Crew des Restaurants an Bord des hinteren Teils der Yacht und hielt sich trotz des unruhigen Wassers am Schiff fest. Joe war als Erster an der Reihe. Der Erste Offizier hielt seinen Arm und versicherte ihm, dass er den Sprung problemlos schaffen würde. „Doch als ich einen Schritt machte, kam, glaube ich, eine Welle und drückte das Boot weit von der Yacht weg“, erinnerte sich Joe. „Es klingt nach einem Problem aus der Luxuswelt, aber es war beängstigend, weil ich dann ausrutschte und zwischen diesen beiden Booten ins Wasser fiel. „Der Erste Offizier versuchte, mich zu packen, aber auch er fiel ins Wasser.“

Der Sänger von ‚Sucker‘ war vollständig bekleidet und hatte sein Handy in der Hosentasche. Er landete zwischen den beiden Booten, die nur wenige Meter voneinander entfernt waren. Als er wieder an die Wasseroberfläche kam, wollte er möglichst schnell Abstand zu den schwankenden Booten gewinnen. Zur Leiter der Yacht wollte er wegen der Heckmotoren nicht schwimmen. Stattdessen entschied er sich, auf das kleinere Beiboot zu klettern. „Als ich das erste Mal hochkletterte, muss ich mir wohl das Schienbein oder so angeschlagen haben … und dann fiel ich wieder ins Wasser“, erzählte er. Schließlich gelang es ihm, sich auf das Beiboot zu rollen – sehr zum Schock der anderen Passagiere. „In solchen Momenten läuft das Adrenalin einfach unglaublich schnell durch den Körper, und natürlich sind alle Gesichter voller Schock. Alle denken: ‚Oh mein Gott, geht es ihm gut?'“, sagte Jonas.

Erst etwa eine Stunde später, als die Gruppe sicher im Restaurant saß, wurde Jonas bewusst, wie ernst die Situation tatsächlich hätte ausgehen können. „Ich kam endlich von der Angst herunter und sah Tati an und sagte: ‚Das war wirklich beängstigend.‘ Das hat mich eine ganze Weile beschäftigt. Es war wirklich heftig.“ Der Star aus ‚Camp Rock‘ verspürte anschließend ein starkes Bedürfnis, mit seinen Töchtern zu sprechen. Die sechsjährige Willa und die vierjährige Delphine stammen aus seiner früheren Ehe mit Sophie Turner. „Ich wollte auch sofort meine Kinder anrufen. Ich dachte: ‚Ich muss sie anrufen. Ich muss sie sehen. Ich muss ihre Gesichter sehen.‘ Denn in solchen Momenten wird einem klar, dass es jeden von uns hätte treffen können. Es hätte wirklich schlimm ausgehen können. Es war das bestmögliche Ergebnis aus einer schlechten Situation.“