Film John Boyega hätte große Veränderungen an den ‚Star Wars‘-Filmen vorgenommen

John Boyega attends the 2025 Pirelli Calendar VIP Gala at Natural History Museum - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 11:00 Uhr

John Boyega hätte die ‚Star Wars‘-Fortsetzungen, in denen er mitwirkte, anders gestaltet, wenn er sie produziert hätte.

Der 33-jährige Schauspieler spielte Finn in ‚Das Erwachen der Macht‘, ‚Die letzten Jedi‘ und ‚Der Aufstieg Skywalkers‘ und hat sich nicht zurückgehalten, als er die drei wichtigsten Dinge nannte, die er an der Handlung der Filme geändert hätte, wenn er für die Produktion verantwortlich gewesen wäre – angefangen damit, dass er Han Solo (Harrison Ford) in ‚Das Erwachen der Macht‘ und Luke Skywalker (Mark Hamill) in ‚Die letzten Jedi‘ nicht hätte sterben lassen.

Bei seinem Auftritt auf der Florida Supercon 2025 sagte Boyega laut ‚Popverse.com‘: „Wenn ich von Anfang an Produzent von ‚Star Wars‘ gewesen wäre, hätte es eine ganz andere Geschichte gegeben. Es wäre verrückt gewesen. Zunächst einmal würden wir Han Solo, Luke Skywalker und all diese Leute nicht loswerden. Das würden wir nicht tun. Das Erste, was wir tun werden, ist, ihre Geschichte zu Ende zu erzählen, ihr Vermächtnis zu erfüllen. Wir werden einen schönen Moment schaffen, in dem wir den Staffelstab weitergeben.“

Boyega sagte auch, dass die neuen Charaktere – darunter Finn – in seiner Version der Filme vor größeren Herausforderungen stehen würden. Er hätte sich die Geschichten aus den Online-Videospielen von Star Wars, ‚The Old Republic ‚ und ‚Force Unleashed‘, angesehen, um das Universum der Filmreihe zu erweitern. „Ich würde mir die Geschichten von ‚The Old Republic‘ ansehen. Und schauen, was wir zur Fortsetzung hinzufügen können. Ich würde auf jeden Fall gerne Geschichten aus ‚Force Unleashed‘ darin sehen. Ich würde versuchen, das Star Wars-Universum so weit wie möglich zu erweitern und dabei die Überlieferungen zu respektieren“, so Boyega.