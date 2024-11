Stars John Krasinski: Er scherzt über seine Auszeichnung als Sexiest Man Alive 2024

John Krasinski - screening of Tom Clancy's Jack Ryan Season 3 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2024, 11:00 Uhr

Der Darsteller ist von der Publikation zum Sexiest Man Alive 2024 gekürt worden.

John Krasinski ist von ,People‘ zum Sexiest Man Alive 2024 gekürt worden.

Der 45-jährige Schauspieler, der mit seiner Frau Emily Blunt die Töchter Hazel (10) und Violet (8) großzieht, habe einen „Blackout“ der Gefühle erlebt, als man ihm mitteilte, dass er die jährliche Auszeichnung der Publikation erhalten würde.

Krasinski scherzte darüber, dass er zunächst dachte, dass die Auszeichnung Teil eines Streiches sei. Nach seiner Reaktion gefragt, sagte der Darsteller gegenüber dem ,People‘-Magazin: „Eigentlich ist es ein sofortiger Blackout gewesen. Ich hatte keine Gedanken. Außer vielleicht, dass ich verarscht werde. Ich wache nicht auf und frage mich: ‚Ist das der Tag, an dem ich gefragt werde, ob ich der Sexiest Man Alive sein möchte?‘ Und doch ist es der Tag gewesen, an dem ihr es getan habt. Ihr habt die Messlatte für mich wirklich höher gelegt.“ Der ,A Quiet Place‘-Regisseur sprach auch darüber, dass seine Frau „sehr aufgeregt“ war, als sie die Neuigkeiten hörte: „Es war eine große Freude für mich, ihr das zu sagen.“ Die 41-jährige Emily habe zuvor darüber gescherzt, dass sie das Magazincover als Tapete in ihrem Haus verwenden würde, wenn John jemals den Titel erhalten sollte. Der ehemalige ,Office‘-Star erwartet jedoch keine positiven Veränderungen zu Hause als Folge seiner Auszeichnung und witzelte: „Ich glaube, ich werde dadurch mehr Hausarbeiten erledigen müssen. Nachdem das rauskommt, wird sie sagen: ‚Also gut, das bedeutet, dass du es dir hier zu Hause jetzt echt verdienen wirst.‘“