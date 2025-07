Stars John Legend bezeichnet Kanye Wests Beleidigungen als ‚traurig‘

John Legend at the Emmy Awards - Sept 2022 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2025, 09:00 Uhr

Der Rapper hatte behauptet, sein ehemaliger Kumpel rieche "wie Kartoffelbrei".

John Legend hat auf Kanye Wests jüngste Beleidigungen reagiert und die Aussagen als „traurig“ bezeichnet.

Der Sänger konterte die Angriffe des 48-jährigen Rappers, der im März in einem Interview mit DJ Akademiks für Empörung sorgte. Dabei trug Kanye ein Ku-Klux-Klan-Kostüm und lästerte unter anderem: „Ich hab diesem N**** nie etwas angetan. Ich habe sein Leben über Generationen hinweg verändert. Und dann trägt er diesen verdammten heißen Pulli. Die Leute sagen, er riecht wie Kartoffelbrei.“

In der Radiosendung ‚Ebro in the Morning‘ auf ‚Hot 97‘ erinnerte sich der Sänger an ihre frühere Zusammenarbeit und ging auf Kanyes Fixierung auf sein Äußeres ein. „Er war sehr besessen davon, dass ich Pullover trage“, so John. „Er war richtig fixiert auf die Pullis und er meinte, ich würde nach Kartoffelbrei riechen.“ Der Musiker scherzte: „Was für Kartoffeln? Mit Käse? Mit Knoblauch?“

Als Moderator Peter Rosenberg fragte, ob Johns Gefühle durch Kanyes Aussagen verletzt wurden oder ob sie ihn traurig machten, antwortete der Star: „Alles daran macht mich traurig. Alles. Aber nicht wegen mir persönlich – ich rieche ganz offensichtlich großartig.“

Der ‚All of Me‘-Interpret ergänzte: „Mich trifft das persönlich nicht. Aber die ganze Geschichte ist einfach traurig. Es ist traurig, diesen Mann Hitler preisen zu sehen, zu sehen, wie er zu einer Kraft des Hasses, des Zorns und der Boshaftigkeit geworden ist.“

Dabei habe Kanye als „als Künstler, Performer und Modedesigner einige der großartigsten Werke dieses Jahrhunderts geschaffen“. Der 46-Jährige fügte hinzu: „All das, was er gemacht hat, um die Welt schöner und interessanter zu machen – und dann das hier. Es ist einfach nur traurig.“ Die beiden Musiker hatten früher mehrfach zusammengearbeitet.