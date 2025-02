Musik John Lennon: Veröffentlichung einer limitierten Vinyl-Platte seiner letzten Solokonzerte

John Lennon - Aug 1964 - Cinnamon Cinder youth nightclub - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.02.2025, 16:00 Uhr

Die bisher unveröffentlichten Auftritte von John Lennons letzten vollständigen Solokonzerten nach der Beatles-Ära erscheinen auf der exklusiven Vinyl-Platte ‚Power To The People – Live At The One To One Concert, New York City, 1972‘.

Zur Feier des Record Store Day am 12. April können sich Fans über eine spezielle gelbe 180-Gramm-Platte freuen, auf der Auftritte von John Lennon und Yoko Ono/Plastic Ono Band von ihren beiden One to One-Benefizkonzerten im Madison Square Garden in New York City zu hören sind.

Der verstorbene ‚Woman‘-Künstler und seine Frau Yoko hatten im Jahr 1972 eine Matinee- und eine Abendvorstellung vor insgesamt 40.000 Menschen zugunsten von Kindern mit besonderen Bedürfnissen gespielt, bei der 1,5 Millionen US-Dollar gesammelt wurden. Bei dem historischen Ereignis, das zwei Jahre nach der offiziellen Trennung der legendären Liverpooler Band stattfand, traten zudem Stars wie Stevie Wonder und Roberta Flack auf. Die vier Songs auf der neuen Vinyl-Platte wurden von dem Sohn des Paares, Sean Ono Lennon, produziert und von Paul Hicks und Sam Gannon aus den originalen Mehrspurbändern neu abgemischt und bearbeitet. ‚Power To The People – Live At The One To One Concert, New York City, 1972‘ beinhaltet die bisher unveröffentlichten Darbietungen von ‚Well Well Well‘, ‚Cold Turkey‘ und Yokos ‚Don’t Worry Kyoko (Mummy’s Only Looking For A Hand In The Snow)‘, während ‚Instant Karma! (We All Shine On)‘ neu abgemischt wurde. Die neue Platte ist als eine weltweit limitierte Auflage mit nur 5500 Exemplaren zu ergattern.