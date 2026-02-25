Film Johnny Knoxville bestätigt: ‚Jackass 5′ ist der ’natürliche Abschluss‘ des Franchises

Johnny Knoxville - Jackass Forever - LA Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2026, 14:00 Uhr

Johnny Knoxville verrät, dass der fünfte Teil der 'Jackass'-Reihe auch der letzte wird.

‚Jackass 5‘ stellt laut Johnny Knoxville den „natürlichen Abschluss“ für das Franchise dar.

Der 54-jährige Star – Mitbegründer der legendären MTV-Stuntshow-Reihe, die im Jahr 2000 startete – kehrt am 26. Juni gemeinsam mit Steve-O und der Crew für einen fünften Film zurück. Gleichzeitig ist er bereit, den körperlich extrem fordernden Part hinter sich zu lassen.

Im Gespräch mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin sagte er: „Das wird der letzte Teil. Das ist der natürliche Punkt, um aufzuhören. Also wird es absolut schrecklich.“ Zuletzt war das Team 2022 in ‚Jackass Forever‘ gemeinsam zu sehen. Knoxville scherzte, die Idee für einen fünften Film sei „nie“ wirklich klug gewesen: „Nun, es war noch nie eine gute Idee! Es hat einfach Spaß gemacht. Ihr kennt doch diese Ideen, die furchtbar sind, aber Spaß machen? Genau so eine war das.“

Was sich Fans diesmal erhoffen sollten? Laut Knoxville im besten Fall ein „komplettes Desaster“. Der Schauspieler verriet: „Man hofft, dass gar nichts gut läuft! Es sollte ein verdammtes Zugunglück sein. Das ist es, worauf man hoffen sollte. Ich glaube, wir haben es genau so angelegt.“ Abseits von ‚Jackass‘ genießt Knoxville ein ruhigeres Leben. „Dasselbe wie im Alltag: Vater sein, mit unserem verrückten Hund spielen, Zeit mit meiner Frau verbringen, ein bisschen arbeiten“, zählte er auf.

Ganz ohne Projekte bleibt er jedoch nicht. Kürzlich wurde der Stuntman für den neuen Psychothriller ‚Night Sessions‘ von Pont Pictures verpflichtet. Wie ‚Variety‘ berichtet, spielt Knoxville den charismatischen Psychiater Dr. Rick Brennan, einen US-Amerikaner, der im Berliner Exil lebt und eine Late-Night-Radiosendung moderiert, in der er Anrufern bei ihren Problemen hilft. Sein Leben gerät jedoch aus den Fugen, als ein mysteriöser Anrufer ihn eines schrecklichen Verbrechens beschuldigt – daraufhin beginnt ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel.

Pont-Pictures-Produzent Philipp Mair Vargas bezeichnete ‚Night Sessions‘, basierend auf einem Drehbuch von Christopher Beachum, als eines der besten Skripte, die er seit Langem gelesen habe. Die Hauptrolle sei ein ideales „Schaustück für einen Schauspieler“ wie Knoxville.