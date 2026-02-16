Film Johnny Knoxville und Jason Flemyng: Thriller-Hauptrollen für Pont Pictures

Johnny Knoxville - Jackass Forever - LA Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2026, 11:00 Uhr

Johnny Knoxville und Jason Flemyng wurden jeweils für neue Thriller von Pont Pictures engagiert.

Die ‚Jackass‘-Legende und der ‚Snatch – Schweine und Diamanten‘-Schauspielveteran übernehmen die Hauptrollen in ihren jeweiligen Filmen, die beide dieses Jahr in Serbien gedreht werden sollen.

Wie ‚Variety‘ berichtet, steht Knoxville an der Spitze der Besetzung des kommenden Psychothrillers ‚Night Sessions‘, der auf einem Drehbuch von Christopher Beachum basiert. Er wird den charismatischen Psychiater Dr. Rick Brennan spielen, der aus den USA stammt und nun im Exil in Berlin lebt und eine Late-Night-Radiosendung moderiert, in der er Anrufern bei ihren Problemen hilft. Sein Leben wird jedoch auf den Kopf gestellt, als ein rätselhafter Anrufer ihn eines schrecklichen Verbrechens beschuldigt und damit ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel auslöst. Philipp Mair Vargas von Pont Pictures lobt ‚Night Sessions‘ als eines der besten Drehbücher, das er seit langem gelesen hat, während die Hauptrolle eine ideale „Schauspieler-Bühne“ für Knoxville sei.

Pont Pictures hat ebenfalls bekannt gegeben, dass Flemyng neben Gabriela Garcia Vargas in dem Zeitreise-Thriller ‚Fractal‘ von Autor und Regisseur Faisal Hashmi mitspielen wird, der sich um eine toxische Beziehung dreht, die zu einem Mord führt. In dem Film hat Emily nach sechs Jahren Ehe mit dem missbräuchlichen Alkoholiker Tom (Flemyng) endlich genug. Sie wendet sich an einen Ex-Sträfling und ehemaligen Liebhaber, um ihren Ehemann zu töten und ihn im Wald zu begraben, aber die Dinge nehmen eine schreckliche Wendung, als sie in einer Zeitschleife stecken bleiben und er immer wieder zurückkommt.