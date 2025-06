Musik Sir Rod Stewart: Er arbeitet an drei Alben Sir Rod Stewart verriet, dass er weiterhin noch so viel Musik machen möchte. Der 80-jährige Sänger erzählte, dass er einfach nicht damit aufhören könne, Musik zu machen, weil seine Leidenschaft immer noch ungebrochen sei und er bereits an drei weiteren Alben arbeite. Stewart sagte in einem Gespräch mit ‚AARP The Magazine‘: „Ich will noch so […]