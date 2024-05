Duell am Dienstagabend „Joko & Klaas gegen ProSieben“: Eilt das Duo erneut zum Sieg?

Klaas Heufer-Umlauf mit akrobatischer Einlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben". (lau/spot)

SpotOn News | 08.05.2024, 00:11 Uhr

Die Entertainer Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt traten am Dienstagabend erneut gegen ihren Arbeitgeber an. Konnten sie in der neuesten Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" triumphieren?

Die aktuelle Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist für die beiden Moderatoren und Show-Asse Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) bislang durchaus erfolgreich verlaufen. So konnten sie ihrem Arbeitgeber bekanntlich im April bereits einen ganzen Sendetag abluchsen. Am Dienstagabend (7. Mai) stellte sich das Duo den neuesten Herausforderungen und Spielen. Konnten sie diesmal 15 Minuten Sendezeit, einzulösen am Mittwoch um 20:15 Uhr bei ProSieben, gewinnen?

Joko und Klaas eilen von Sieg zu Sieg

Auch in Folge fünf der aktuellen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" warteten fantasievolle Spiele und Challenges auf Joko und Klaas. Vorgestellt wurden die Herausforderungen in unterhaltsamen Einspielern von der ProSieben-Reinigungskraft Sabine, deren Erläuterungen Moderator Steven Gätjen (51) regelmäßig noch einmal verdeutlichen musste. Das tat dem Erfolg von Joko und Klaas jedoch keinen Abbruch.

Gleich im ersten Spiel "Vorwärts/Rückwärts" holte sich das Duo einen Vorteil. Hier ging es darum, einzelne Aufgaben wie das Parken eines Golfautos oder das korrekte Buchstabieren des Namens von ProSieben-Moderator Aiman Abdallah (59) sowohl vorwärts als auch rückwärts auszuführen – eine Leichtigkeit für Joko und Klaas.

Für die nächste Herausforderung begrüßte Moderator Gätjen die Musiker Lary (37) und Álvaro Soler (33) im Münchner Studio. Im Spiel "Coverversionen, die die Welt nicht braucht", galt es, extrem verfremdete Pop-Hits zu erraten. Winterscheidt und Heufer-Umlauf triumphierten auch hier.

Können Joko und Klaas den Snowpiercer Express stoppen?

Besonders aufwendig wurde es dann beim nächsten Spiel "Snowpiercer Express". Das Duo musste außerhalb des Studios einen Zug zum Anhalten bringen, und sich dafür vom Ende der Fahrzeugkette bis in die Lok kämpfen. Auch diese Aufgabe meisterten die beiden mit Leichtigkeit, und so hieß es: Drei Spiele, drei Siege und drei Vorteile für Joko und Klaas. "Nichts kann sie heute aufhalten, sie sind in Topform", befand auch Moderator Steven Gätjen.

Schwieriges Finale bringt die Niederlage

Auch in Spiel vier "Fail-Versuche" mit den Gegnern Paul Janke (42) und Axel Stein (42) sowie bei Spiel fünf "Schattenspiele" triumphierte das Duo. Selbst die ehemaligen "RTL Samstag Nacht"-Stars Esther Schweins (54) und Wigald Boning (57) konnten Winterscheidt und Heufer-Umlauf beim Begriffe-Erraten nicht die Stirn bieten. Mit fünf Vorteilen bei nur einer Niederlage im sechsten Spiel ging es daher ins Finale. Was sollte Joko und Klaas da noch aufhalten?

Das Finale "Die Corioliskraft", in dem das Duo schon beim Staffelauftakt versagt hatte, erwies sich erneut als zu mächtiger Endgegner. Insgesamt 23 bärenstarke Versuche hatten sich die beiden erspielt. Jetzt standen sie vor der Aufgabe, auf einem Balken platziert, der sich mit hoher Geschwindigkeit um die eigene Achse drehte, einander einen Tennisball hin- und wieder zurückzuwerfen. Das gelang nicht. Sichtlich gezeichnet von der starken Drehung mussten sich Heufer-Umlauf und Winterscheidt ihrem Arbeitgeber geschlagen geben.

Hach, wir freuen uns auf eure Dialektversion, @jokoundklaas. Dann in Kürze auf @JoynDeutschland. Und weil wir heute töfte drauf sind, zeigen wir die Dialekt-Edition dieser Folge auch am Sonntag um 13:45 Uhr bei uns. 😘 #JKvsP7 — ProSieben (@ProSieben) May 7, 2024

Als Strafe müssen die beiden Folge fünf von "Joko & Klaas gegen ProSieben" in einem rheinischen und einem norddeutschen Dialekt nachvertonen. Das Ergebnis können sich Fans des Duos auf Joyn und am Sonntag (12. Mai) auf ProSieben anschauen, wie der Privatsender auf X (vormals Twitter) bekannt gab. In der kommenden Woche steht dann das große Finale der aktuellen "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Staffel an.