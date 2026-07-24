Musik Jon Bon Jovi bricht New-York-Konzert vorzeitig ab, weil er ‚verletzt‘ ist

Jon Bon Jovi performs live February 2017 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2026, 09:00 Uhr

Der Rockstar trat im Rahmen seiner Residency in der New Yorker Madison Square Garden Arena auf. Nach 90 Minuten war jedoch Schluss.

Jon Bon Jovi sorgte am Donnerstagabend (23. Juli) bei seinen Fans für Besorgnis, nachdem er sein Konzert in New York überraschend abbrach.

Laut einem Konzertbesucher in der Madison Square Garden Arena beendete der 64-jährige Rockstar den Auftritt – den achten von insgesamt neun Konzerten seiner Residency in der berühmten Halle – bereits nach rund 90 Minuten. Zum Publikum sagte er: „Es tut mir leid. Ich bin verletzt und ihr bekommt heute nicht meine beste Leistung.“

Später erklärte er den Fans: „Werft eure Eintrittskarten nicht weg. Ich werde mir etwas einfallen lassen, okay? Hebt sie einfach auf, wir finden einen Termin, um das nachzuholen. Aber für heute Abend muss ich Schluss machen.“ Gleichzeitig beruhigte Jon Bon Jovi die Fans mit den Worten: „Ich fühle mich eigentlich gut. Wir sehen uns bald wieder. Gute Nacht.“ Trotz ihrer sichtbaren Enttäuschung verabschiedeten die Zuschauer den Sänger mit Applaus, als er nach einer Umarmung seiner Bandkollegen und einem Daumen nach oben die Bühne verließ.

Ein Sprecher des Musikers erklärte später, dass der ‚Livin‘ On A Prayer‘-Interpret derzeit an einer Nasennebenhöhlenentzündung leidet. In einem Statement sagte der Vertreter: „Jon Bon Jovi hat auf der Bühne erklärt, dass er mit einer Nasennebenhöhlenentzündung zu kämpfen hat, was dazu führte, dass das Konzert früher beendet werden musste.“ Seine Freude über die Konzerte sei dennoch ungebrochen: „Im Rahmen der Bon-Jovi-Residency im Madison Square Garden hat Jon mehrfach betont, wie sehr er sich freue, mit der Band wieder live auftreten zu können.“

Die Konzertreihe markiert Jon Bon Jovis Rückkehr auf die Bühne, nachdem er sich bereits 2022 einer größeren Operation an den Stimmbändern unterzogen hatte. Nach dem Eingriff gab der Sänger zu, befürchtet zu haben, möglicherweise nie wieder live auftreten zu können – obwohl er stets sorgfältig auf seine Stimme geachtet habe. Im Juni verriet er gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Ich habe oft scherzhaft gesagt, dass das Einzige, was jemals in meiner Nase war, mein Finger. Ich habe nie etwas getan, das meinen Stimmbändern schaden könnte. Ich habe keine Exzesse gelebt. Ich bin ausgebildeter Sänger und habe mein Handwerk gelernt.“