Musik Jon Bon Jovi erhielt lächerliche Summe für erste Aufnahme auf Star-Wars-Weihnachtsalbum

Jon Bon Jovi - October 2025 - Avalon - Bon Jovi Press Conference BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2025, 20:00 Uhr

Jon Bon Jovi hat verraten, dass er für seine erste professionelle Aufnahme – ein Titel auf dem 1980 erschienenen Star-Wars-Weihnachtsalbum – nur 180 Dollar bekam.

Der 63-jährige Sänger, seit 1983 Frontmann der Band Bon Jovi, veröffentlichte auf Instagram ein Foto seines ursprünglichen Vertrags mit Produzent Meco Monardo für ‚Christmas in the Stars‘. Das Dokument bestätigte eine einmalige Auszahlung und dass Bon Jovi auf jegliche Tantiemen verzichtete.

Er schrieb dazu: „Erster Vertrag überhaupt, damals im Jahr 1980, es macht immer Spaß, sowas zu finden … Ohne Zweifel ist es irgendwo online zu finden.“ Das Album erschien über RSO Records und enthielt Erzählpassagen und Gesang von C-3PO-Darsteller Anthony Daniels. Bon Jovi sang auf dem Titel ‚R2-D2 We Wish You a Merry Christmas‘ – seiner ersten Aufnahme überhaupt, bevor seine Karriere mit Bon Jovi startete.

In der Sendung ‚Jimmy Kimmel Live‘ erzählte der ‚Always‘-Sänger letztes Jahr, wie es zu dem Auftritt kam: „Ich war ein Laufbursche in einem Tonstudio vom Herbst 1980 bis ’83, als wir die erste Platte machten. Es gab einen Typen namens Meco Monardo, der diese Tribute-Platten machte, um den Star-Wars-Boom auszunutzen. Er tat so, als wäre er ein kleiner Junge, der das Lied singt. Es klang wie ein alter Mann, der versucht, wie ein Junge zu klingen, und er sagt: ‚Junger Mann, kannst du singen?‘ Und ich sagte: ‚Ja, ich glaube, ich kann.‘ Er sagt: ‚Geh da rein, und wenn du das machen willst, gibt es 183 Dollar.‘ Und ich bekam 183 Dollar fürs Singen.“