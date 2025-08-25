Film Joseph Kosinski wünscht sich Crossover von ‚F1‘ und ‚Tages des Donners‘ mit Brad Pitt und Tom Cruise

Bang Showbiz | 25.08.2025, 09:00 Uhr

Der Regisseur würde es lieben, die beiden Hollywood-Stars für einen gemeinsamen Film zusammenzubringen.

Joseph Kosinski hofft, Brad Pitt und Tom Cruise für ein Crossover-Sequel zwischen ‚F1‘ und ‚Tage des Donners‘ zusammenzubringen.

Der 51-jährige Regisseur äußerte die Hoffnung, einen Film zu drehen, in dem Pitts Rennfahrer Sonny Hayes und Cruises NASCAR-Fahrer Cole Trickle aus dem Film von 1990 aufeinandertreffen. Allerdings räumte er ein, dass es „knifflig“ wäre, dies umzusetzen.

Im Interview mit ‚Collider‘ verriet Kosinski: „Ein Reporter stellte mir die Frage: ‚Wenn Sie einen Film mit Tom Cruise und Brad Pitt machen könnten, wie würde dieser Film aussehen?‘ Und ich habe einfach diese Idee ins Spiel gebracht, dass Sonny Hayes zurück in die Formel-1-Welt kommt und auf seinen alten Rivalen Cole Trickle trifft, der in den 90ern NASCAR fuhr, und ihre Wege sich wieder kreuzen.“

So gut dem Filmemacher die Idee auch gefällt: Die Umsetzung wäre äußerst schwierig. „Ich dachte einfach, das wäre eine großartige Geschichte, aber wahrscheinlich unmöglich zu realisieren“, gab er zu. „Sprechen wir über ‚Mission: Impossible‘. Das wäre ein extrem kniffliger Film.“

Kosinski arbeitete eng mit beiden Schauspielern zusammen und enthüllte, dass sie ursprünglich für den Renn-Film ‚Le Mans 66 – Gegen jede Chance‘ vorgesehen waren, der 2019 mit Matt Damon und Christian Bale in den Hauptrollen veröffentlicht wurde. „Ich entwickelte das eine Weile mit beiden in den Hauptrollen und habe eine Skriptlesung bei Tom zu Hause mit Brad gemacht, wir drei zusammen. Das war ziemlich surreal“, schilderte der ‚Top Gun: Maverick‘-Regisseur.

Kürzlich trafen Cruise und Pitt bei der ‚F1‘-Premiere in London wieder aufeinander. „Es wäre fantastisch, wenn wir einen Weg finden könnten, beide im selben Film zu haben“, zeigte sich Kosinski überzeugt.