Stars Josh Duhamel und Fergie waren ’sehr unterschiedlich‘

Josh Duhamel - January 2023 - Avalon - Shotgun Wedding Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2026, 09:00 Uhr

Der Schauspieler spricht offen über die Trennung von seiner Ex-Frau.

Josh Duhamel und Fergie trennten sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebenseinstellungen.

Der US-Schauspieler blickte im Podcast ‚The Skinny Confidential‘ auf die Trennung von 2017 zurück und erklärte, dass verschiedene Weltanschauungen letztlich zum Ende ihrer Ehe führten. Josh – der mit Fergie den zwölfjährigen Sohn Axl hat – enthüllte: „Wir sind sehr unterschiedlich … Fergie und ich haben unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt. Und das ist okay.“

Trotz dieser Unterschiede blicke er ohne „Reue“ auf die gemeinsame Zeit zurück und lobte seine Ex-Frau für ihr Co-Parenting. Josh, der von 2009 bis 2019 mit Fergie verheiratet war, erklärte: „Sie ist eine großartige Mutter. Sehr freundlich, sehr konfliktscheu – Gott sei Dank – deshalb haben wir ein gutes Verhältnis.“ Zudem verriet er, dass Fergie ein gutes Verhältnis zu seiner heutigen Ehefrau Audra Mari habe, mit der er seit 2022 verheiratet ist. „Sie und Audra verstehen sich großartig“, schwärmte der 53-Jährige.

Zuvor hatte Josh erzählt, dass er in Minnesota ein Haus gebaut habe, damit seine Kinder fernab von Hollywood aufwachsen können. Der ‚So spielt das Leben‘-Darsteller – der mit Audra auch den zweijährigen Sohn Shepherd hat – wollte seinen Kindern ein bodenständigeres Leben ermöglichen. Im Gespräch mit ‚E! News‘ schilderte er: „Vor 16 oder 17 Jahren, als ich dieses Haus gebaut habe, war es fast so, als würde ich meine eigene Jugend noch einmal erleben. Ich bin in den Wäldern von North Dakota aufgewachsen, und das jetzt meinen Kindern weiterzugeben, ist großartig.“

Los Angeles sei zwar „fantastisch“, räumte Josh ein. Dennoch glaubt er, dass seine Kinder davon profitieren, in einer anderen Umgebung aufzuwachsen. „Es ist schön, sie auch mal in die Natur zu bringen, wo sie schmutzig werden und Dinge lernen, die ich selbst als Kind gelernt habe“, berichtete er.