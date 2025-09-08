Film Josh Gad gibt Update zum Chris-Farley-Biopic

Josh Gad - October 2024 - Avalon - Emilia Perez LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2025, 18:00 Uhr

Josh Gad möchte sein „ehrgeiziges“ Chris-Farley-Biopic nächstes Jahr drehen.

Der ‚Frozen‘-Star wurde letztes Jahr als Regisseur von ‚A Chris Farley Story‘ angekündigt – basierend auf dem Buch ‚The Chris Farley Show: A Biography in Three Acts‘ von Tom Farley Jr. und Tanner Colby – mit Paul Walter Hauser in der Rolle des verstorbenen Saturday-Night-Live-Stars. Nun gab er ein Update zum Projekt und erklärte, er müsse die Finanzen „im Zaum halten“, bevor die Arbeit beginnen könne.

Er sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Es ist höllisch ehrgeizig. Wir versuchen, das Budget ein wenig zu zügeln, und der Plan ist nach wie vor, Anfang nächsten Jahres zu drehen. Ich gehe das Drehbuch gerade mit dem Studio durch, das unglaublich unterstützend ist, um Dinge zu finden, die sie auf ein funktionierendes Budget reduzieren können, weil es im Moment ein Periodenstück, ein Biopic ist – es ist einfach riesig. Aber wir arbeiten daran, und ich denke, wir kommen dahin.“ Paul (38) hatte zuvor betont, er wolle nicht „mit 42 Jahren Chris mit 25 spielen“, und Josh stimmte zu.

Er sagte: „Auch ich will nicht, dass Paul zu alt wird, um ihn zu spielen.“

SNL-Produzent Lorne Michaels wird den Film produzieren, während Scott Neustadter und Michael H. Weber das Drehbuch basierend auf dem Buch geschrieben haben. Die Rolle ist ein wahr gewordener Traum für den ‚Naked Gun‘-Darsteller, der 2021 verriet, er habe die Farley-Familie angesprochen, um Chris in einem Film zu spielen. Während dieses Projekt nie zustande kam, hat der neue Film laut ‚The Hollywood Reporter‘ die Unterstützung der Farley-Familie. Paul sagte zuvor zu THR: „Ich wollte einen Chris-Farley-Film machen, in dem er für die Hälfte des Films in der Reha ist und in der anderen Hälfte seine SNL-Sachen und seine Filme macht. Ich denke, ich habe wirklich eine großartige Sicht auf diese Geschichte.“