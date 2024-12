Letzter Dreh und Saisonende Jubelszene: Brad Pitt feiert bei Formel 1 in Abu Dhabi

Brad Pitt (li.) und Javier Bardem drehten bei der Formel 1 für einen Film. (jom/spot)

SpotOn News | 08.12.2024, 18:45 Uhr

Das diesjährige Formel-1-Finale am 8. Dezember in Abu Dhabi haben sich einige Stars nicht entgehen lassen. Während Promis an der Strecke das Renngeschehen verfolgten, mischte sich Brad Pitt aus gutem Grund direkt unter die Fahrer.

Der Große Preis von Abu Dhabi lockte am Wochenende wieder einige Stars an. Rund um das Rennen am Sonntag (8. Dezember), das Lando Norris (25) für sich entschied und McLaren zum Team-Weltmeister der Formel 1 machte, zeigten sich internationale Promis an der Strecke.

Jared Leto (52) fiel dabei mit seinem Look auf. Der US-Schauspieler und Musiker wählte ein durchsichtiges Hemd in Schwarz und trug dazu eine verspiegelte Statement-Sonnenbrille. Auch der britische Schauspieler Jason Statham (57) war anwesend und posierte unter anderem in der Red-Bull-Garage mit Mitarbeitern. Tennisstar Jannik Sinner (23) war ebenfalls am Rennwochenende mit von der Partie und auch US-Schauspieler Terry Crews (56) oder Mitglieder der Rockband Muse ließen sich das Rennspektakel nicht entgehen.

Dreh für Formel-1-Film

Wenige Tage vor dem Großen Preis von Abu Dhabi gab es bereits Fotos, die Hollywoodstar Brad Pitt (60) an einem Set an der dortigen Rennstrecke Yas Marina Circuit zeigten. Pitt drehte dort für seinen Rennfahrerfilm "F1". Zu sehen war er in einem weißen Rennanzug seines fiktiven Rennteams, APXGP. Mit dabei an der Rennstrecke waren auch die F1-Fahrer Lewis Hamilton (39) und George Russell (26). Im Ferrari-Teamfoto fand Pitt dann auch noch Platz.

Am Sonntag war Pitt ebenfalls anwesend und drehte die letzten Szenen für den Film. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll Pitt sich dabei sogar unter die F1-Fahrer bei der Nationalhymne gemischt haben. Andere Bilder zeigen ihn mit Kollege Javier Bardem (55) bei einer Jubelszene. Bei der Siegerehrung sollen auch George Russell und Charles Leclerc (25) zum Einsatz gekommen sein.

Pitt verkörpert die Hauptrolle des Sonny Hayes, ein ehemaliger Fahrer, der in die Formel 1 zurückkehrt. Damson Idris (33) mimt einen aufstrebenden Rennfahrer, dem Pitts Figur als Mentor dient. Die Dreharbeiten zu "F1", die immer wieder in der Rennserie stattfanden, begannen Anfang Juli 2023. Bereits im Juni 2025 soll Pitts neuer Rennfahrerfilm in die Kinos kommen.