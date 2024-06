Film Jude Law: Er war im Gespräch für die Role des Superman

Jude Law - May 2023 - Avalon - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2024, 08:00 Uhr

Jude Law hatte einen „Flirt“ mit der Rolle des Superman.

Der 51-jährige Schauspieler bestätigte, dass er im Rennen war, um Clark Kent und sein Alter Ego in den frühen 2000er Jahren für den schließlich verworfenen Film ‘Superman: Flyby’ aus der Feder von J.J. Abrams darzustellen, aber er fand, dass das Projekt ein „Schritt zu weit“ für ihn war.

In einer kommenden Folge des Podcasts ‘The Discourse’ von The Playlist sagte Jude auf die Frage nach den Gerüchten, dass er für Superman in Frage käme: „Das ist also wahr. Ja, das stimmt. Und es gab einen Prozess des Flirtens, der weiterging. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil es sich einfach [daneben] anfühlte. Und ich weiß, man kann sagen: ‚Nun, aber du hast Yonn-Rogg und Dumbledore gespielt!‘ Es fühlte sich einfach wie ein Schritt zu weit an. Und das war, als Brett Ratner Regie führen sollte, glaube ich.“

Jude hat sogar den ikonischen Anzug der Figur anprobiert, um „seine Meinung zu ändern“, aber er konnte sich nicht für die Rolle “verkaufen”. „Und sie hatten kein Drehbuch, wenn ich mich recht erinnere. Hatten sie ein Drehbuch? Ich kann mich nicht erinnern, eines gelesen zu haben. Das ist schon sehr lange her. Sie brachten mir den Anzug. Sie dachten: ‚Das könnte deine Meinung ändern.’ Es war nicht der Anzug von Reeve. Er war irgendwie metallischer. Jedenfalls habe ich ihn anprobiert und in den Spiegel geschaut, und ein Teil von mir dachte zuerst: ‚Wow, das wäre eine [gute Sache]‘, und dann dachte ich nur: ‚Nein, das kannst du nicht – das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht.‘ Und ich habe mich nicht an mich selbst verkauft. Ich habe mich dann zurückgezogen, und der Film ist sowieso nie zustande gekommen. Also hätte es vielleicht gar nichts gebracht“, so Law weiter.