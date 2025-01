Stars Julia Stiles: Ihr Sohn soll nicht ins Showbiz

Julia Stiles - Gotham Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.01.2025, 08:00 Uhr

Die 43-jährige Schauspielerin hofft, dass ihr Sohn nicht ins Showgeschäft geht.

Die 43-jährige Schauspielerin zieht mit ihrem Preston Cook die Kinder Strummer (7) und Arlo (2), sowie ein Kind, dessen Name noch nicht bekannt ist, groß. Im Film ‚Wish You Were Here‘ gab Julia jetzt ihr Regiedebüt und obwohl ihr ältester Sohn regelmäßig mit ans Set durfte, hofft die Hollywoodikone, dass ihr Kleiner nicht in ihre Fußstapfen treten will. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ erklärte sie: „Meine jüngsten zwei sind zu jung, aber mein Ältester war tatsächlich bei den Dreharbeiten zu ‚Wish You Were Here‘ dabei. Ich dachte, er würde sich zu Tode langweilen, aber er war hingerissen und schaute andauernd auf den Bildschirm. Es bedeutet mir so viel, denn er konnte sehen, was seine Mama bei der Arbeit macht und dass es nicht nur darum geht, meine Haare und mein Make-up machen zu lassen. Dass ich eine Führungsrolle hatte. Das macht mich so glücklich, denn als er junger war, kam er ans Set… und das Einfachste war, ihn in den Wagen für Haare und Make-up zu holen. Ich glaube nicht, dass es ins Showgeschäft will…noch nicht. Er interessiert sich sehr für die Wissenschaft und das unterstütze ich.“

Die ‚Zehn Dinge, die ich an die hasse‘-Darstellerin verkörpert in ‚Wish You Were Here‘ eine Frau, die sich in einen sterbenskranken Mann verliebt. Über das Filmprojekt sagt Stiles: „Der Film ist irgendwie zwei Versionen einer Liebesgeschichte: die, die sie tatsächlich haben, und die, von der sie träumen.“