Stars Julianne Hough: Sie wurde im Kleinkind-Alter missbraucht

Julianne Hough - Disney Upfront 2024 - Avalon Credit: Kristin Callahan/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2024, 10:00 Uhr

Julianne Hough hat enthüllt, dass sie im Alter von nur vier Jahren sexuell missbraucht wurde.

Die 36-jährige Schauspielerin hat zum ersten Mal über den Missbrauch gesprochen, dem sie angeblich ausgesetzt war, als sie noch ein Kind war.

In der ‚The Jamie Kern Lima Show‘ erzählte sie: „Meine erste Erfahrung war, als ich etwa vier Jahre alt war. Von einem Nachbarn in unserer Sackgasse. Das habe ich eigentlich noch nie in einem Interview zu jemandem gesagt.“ Die ‚Rock of Ages‘-Darstellerin wuchs in einem strengen mormonischen Haushalt auf und sagt, ihre Eltern fühlten sich „hilflos“. Sie fuhr fort: „Das war eine sehr, sehr verwirrende Zeit, denn wenn man in der mormonischen Kultur aufwächst, muss natürlich alles perfekt sein. Jeder muss das glänzende Fassade, dass man alles im Griff hat, aufsetzen. Und es gab nicht viele Konsequenzen für das, was passiert war. Es war also eine große Herausforderung, sich damit abzufinden, dass niemand etwas getan hat.“

Erst vor kurzem konnten Juliannes Eltern mit ihr über das Geschehene sprechen. Sie sagte: „Jetzt, wo wir diese Gespräche geführt haben, haben sie diese Dinge gesagt. Zu dem Zeitpunkt denkst du natürlich: ‚Mach mehr.‘“ Als die Schauspielerin sich vor einigen Jahren von Brooks Laich scheiden ließ, konnte sie die Beziehung zu ihren Eltern wieder in Ordnung bringen. Sie erzählte: „Sie sind für mich da wie meine Eltern und das habe ich gebraucht. Ich habe meine elterliche Beziehung zu ihnen zurückgefordert, und ich durfte das Kind sein und sie durften sich um mich kümmern. Das war die heilsamste Zeit für uns.“